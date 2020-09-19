Пожилой мужчина приехал к родственникам в Новосибирск и потерялся

В Новосибирске ищут 71-летнего Николая Сидорова. Мужчина вышел из дома в Северо-Чемском жилмассиве в Кировском районе и пропал. Пенсионер, по словам руководителя поискового отряда в Новосибирске Алеси Яблонских, приехал из другого города в гости к родственникам и плохо знает местность. Поиски осложняются тем, что пожилой мужчина страдает провалами в памяти.

— Дедушка иногородний, приехал в гости. Он теряется уже второй раз за несколько дней. Мы узнали об этом совершенно случайно. Наша девочка-соотрядница шла по улице, и ей прохожие вручили листовку о пропаже дедушки. Доброволец поискового отряда передала информацию нам. Мы связались с родными и пояснили, что необходимо написать заявление в полицию. Они не очень близкие родственники этого человека, поэтому информации крайне мало. Сейчас мы выезжаем на поиск и прозваниваем больницы.