Пожилой мужчина приехал к родственникам в Новосибирск и потерялся

В Новосибирске ищут 71-летнего Николая Сидорова. Мужчина вышел из дома в Северо-Чемском жилмассиве в Кировском районе и пропал. Пенсионер, по словам руководителя поискового отряда в Новосибирске Алеси Яблонских, приехал из другого города в гости к родственникам и плохо знает местность. Поиски осложняются тем, что пожилой мужчина страдает провалами в памяти.
— Дедушка иногородний, приехал в гости. Он теряется уже второй раз за несколько дней. Мы узнали об этом совершенно случайно. Наша девочка-соотрядница шла по улице, и ей прохожие вручили листовку о пропаже дедушки. Доброволец поискового отряда передала информацию нам. Мы связались с родными и пояснили, что необходимо написать заявление в полицию. Они не очень близкие родственники этого человека, поэтому информации крайне мало. Сейчас мы выезжаем на поиск и прозваниваем больницы.
Время сбора с 21:30 на ул. Федора Горячева, 47 (на парковке у магазина «Пятерочка»). С собой нужно иметь фонарь и скотч. Информация по телефону +7 913 743-21-36 (Екатерина).
Мужчина был одет в чёрную куртку, синие спортивные штаны, чёрные туфли и белую кепку. Рост около 170 см, худощавый, седые волосы, карие глаза.
В начале сентября в лесу под Новосибирском волонтёры «ЛизыАлерт» искали потерявшегося пожилого грибника. К поискам привлекли дроны и тепловизоры. К сожалению, мужчину нашли спустя два дня мёртвым.