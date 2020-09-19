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На Бронной лоб в лоб столкнулись две иномарки — есть пострадавшие

На месте работала полиция и медики

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По предварительной информации, пострадал один из водителей

По предварительной информации, пострадал один из водителей

В субботу, 19 сентября, в Кировском районе Новосибирска на улице Бронной произошло лобовое столкновение иномарок.

Как сообщают очевидцы в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», водитель «Пежо» не справился с управлением и врезался во встречный минивэн «Хонда».

Информация о данном ДТП поступила на пульт оперативного дежурного службы 112 в 16:27.

— Столкновение «Хонды» и «Пежо», есть пострадавшие. Одного человека зажало в машине, — говорилось в сообщении.

В группе пропаганды ГИБДД Новосибирска информацию также подтвердили, уточнив, что, по предварительным данным, пострадал водитель одного из автомобилей — его доставили в больницу с травмой ноги.

Вчера днём сибирячка сбила человека на парковке «Бахетле» и скрылась с места аварии.

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ДТП с пострадавшимилобовое ДТП
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