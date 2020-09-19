Шляпки, скачки и тотализатор: на Новосибирском ипподроме состоялся финал Большого Сибирского круга

В рамках соревнований участники боролись не только за командные баллы, но и звание абсолютных чемпионов в номинациях среди лошадей 4 лет и старшего возраста в четырёх номинациях: Орловской рысистой породы, лошадей призовых пород, рождённых в России и

лошадей чистокровной верховой породы 3 лет и старше





Фото: Александр Ощепков / НГС