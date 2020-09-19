Шляпки, скачки и тотализатор: на Новосибирском ипподроме состоялся финал Большого Сибирского круга

В субботу, 19 сентября, на Новосибирском ипподроме состоялся финал Большого Сибирского Круга 2020 года, в котором приняли участие наездники из шести регионов. В программе было 14 рысистых заездов и одна скачка. Гости мероприятия могли делать ставки на тотализаторе. Дресс-код приветствовался, поэтому многие девушки не упустили возможность прийти в красивых шляпках. Наш фотокорреспондент Александр Ощепков побывал на ипподроме. Публикуем самые яркие кадры.
На прошлой неделе в Новосибирске состоялся полумарафон Раевича, в котором приняли участие сотни жителей города.