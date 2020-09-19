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Шляпки, скачки и тотализатор: на Новосибирском ипподроме состоялся финал Большого Сибирского круга

Публикуем самые яркие кадры

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Наездники боролись за Кубок губернатора Новосибирской области

Наездники боролись за Кубок губернатора Новосибирской области

В субботу, 19 сентября, на Новосибирском ипподроме состоялся финал Большого Сибирского Круга 2020 года, в котором приняли участие наездники из шести регионов. В программе было 14 рысистых заездов и одна скачка. Гости мероприятия могли делать ставки на тотализаторе. Дресс-код приветствовался, поэтому многие девушки не упустили возможность прийти в красивых шляпках. Наш фотокорреспондент Александр Ощепков побывал на ипподроме. Публикуем самые яркие кадры.

В заездах приняли участие представители шести регионов —&nbsp;Новосибирской, Кемеровской, Омской областей, Алтайского и Красноярского краёв, Республики Хакасия

В заездах приняли участие представители шести регионов — Новосибирской, Кемеровской, Омской областей, Алтайского и Красноярского краёв, Республики Хакасия

Всего было записано 98 лошадей и 48 наездников

Всего было записано 98 лошадей и 48 наездников

Гости могли делать ставки на тотализаторе

Гости могли делать ставки на тотализаторе

В рамках соревнований участники боролись не только за командные баллы, но и звание абсолютных чемпионов в номинациях среди лошадей 4 лет и старшего возраста в четырёх номинациях:&nbsp;Орловской рысистой породы,&nbsp;лошадей призовых пород, рождённых в России и&nbsp;<br> лошадей чистокровной верховой породы 3 лет и старше<br> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br> <!--[endif]-->

В рамках соревнований участники боролись не только за командные баллы, но и звание абсолютных чемпионов в номинациях среди лошадей 4 лет и старшего возраста в четырёх номинациях: Орловской рысистой породы, лошадей призовых пород, рождённых в России и 
лошадей чистокровной верховой породы 3 лет и старше

Межрегиональные соревнования команд конников Западной Сибири (Кубок зоны Сибири) проводились с 1956 года

Межрегиональные соревнования команд конников Западной Сибири (Кубок зоны Сибири) проводились с 1956 года

В соревнованиях участвовали наездники самого разного возраста — как очень опытные, так и совсем молодые

В соревнованиях участвовали наездники самого разного возраста — как очень опытные, так и совсем молодые

Организаторы приняли меры для соблюдения социальной дистанции

Организаторы приняли меры для соблюдения социальной дистанции

Каждый заезд — это упорная борьбы за победу

Каждый заезд — это упорная борьбы за победу

Многие дамы решили соблюдать дресс-код и надели шляпки

Многие дамы решили соблюдать дресс-код и надели шляпки

Шляпки как отдельный вид искусства

Шляпки как отдельный вид искусства

И победители, конечно, получили заслуженные награды

И победители, конечно, получили заслуженные награды

На прошлой неделе в Новосибирске состоялся полумарафон Раевича, в котором приняли участие сотни жителей города.

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