Алексей Навальный рассказал, как проходит его восстановление

Алексей Навальный опубликовал пост в своих соцсетях, в котором поделился с подписчиками своим текущим состоянием. И рассказал, как проходит его восстановление.

Политик отметил, что его возвращение в строй — «уже ясная дорога, хоть и неблизкая». Пока телефон в руках оппозиционного политика бесполезен, а налить воды в стакан — это целый аттракцион. Но все эти текущие проблемы — «сущая ерунда».

— Совсем недавно я не узнавал людей и не понимал, как разговаривать. Каждое утро ко мне приходил доктор и говорил: «Алексей, я принёс доску, давайте придумаем, какое на ней написать слово». Это приводило меня в отчаяние, потому что хоть я уже и понимал в целом, что хочет доктор, но не понимал, где брать слова, — написал Навальный. — В каком месте головы они возникают? Где найти слово и как сделать так, чтобы оно что-то означало? Все это было решительно непонятно. Впрочем, как выразить своё отчаяние, я тоже не знал, и поэтому просто молчал. И это я еще описываю поздний этап, который сам помню.



Алексей Навальный добавил, что сейчас он — «парень, у которого дрожат ноги, когда он идёт по лестнице». А раньше бы он просто стоял перед ней и смотрел.

