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Рыбинскому маньяку, убившему девочек-сестёр, предъявили обвинение по трём статьям

Сейчас он находится под стражей

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Мужчину задержали вчера

Мужчину задержали вчера

Виталию Молчанову, которого подозревают в зверском убийстве двух сестёр из Новосибирской области, предъявлено обвинение.

— Задержанному по уголовному делу об убийстве двух сестёр Виталию Молчанову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 4 ст. 131 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (убийство; изнасилование; насильственные действия сексуального характера), — говорится в сообщении СК России.

Также следствие ходатайствует поместить подозреваемого под стражу.

СЮЖЕТ

Убийство девочек-сестер

Зверское убийство двух сестер 8 и 13 лет произошло 15 сентября. В преступлении подозревают их отчима Виталия Молчанова. Мать и две дочки переехали в Рыбинск из Новосибирской области. Женщина была замужем за полицейским, развелась с ним и познакомилась по интернету с мужчиной из Рыбинска. Подробности семейной драмы читайте здесь.

Женщина устроилась на работу, записала дочерей в местную школу. Она, по предварительным данным, не подозревала о жутком прошлом своего избранника или знала не все, с его слов. Мама девочек вернулась с работы и увидела их изуродованные тела. Позже выяснилось, что их ещё и насиловали.

Вчера Виталия поймали на окраине Рыбинска, все четыре дня подозреваемый прятался в кустах и гаражах. Следователи рассказали, как задержали маньяка.

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Следственный комитетубийство в Рыбинске
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