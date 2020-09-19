Рыбинскому маньяку, убившему девочек-сестёр, предъявили обвинение по трём статьям

Зверское убийство двух сестер 8 и 13 лет произошло 15 сентября. В преступлении подозревают их отчима Виталия Молчанова. Мать и две дочки переехали в Рыбинск из Новосибирской области. Женщина была замужем за полицейским, развелась с ним и познакомилась по интернету с мужчиной из Рыбинска. Подробности семейной драмы читайте здесь.



Женщина устроилась на работу, записала дочерей в местную школу. Она, по предварительным данным, не подозревала о жутком прошлом своего избранника или знала не все, с его слов. Мама девочек вернулась с работы и увидела их изуродованные тела. Позже выяснилось, что их ещё и насиловали.



Вчера Виталия поймали на окраине Рыбинска, все четыре дня подозреваемый прятался в кустах и гаражах. Следователи рассказали, как задержали маньяка.

