19 сентября суббота
СЕЙЧАС +13°С
Пробки 3/10
usd 75.03
eur 88.96
Тема дняМаньяк признался в убийстве сестер. Что он сказал

Все новости

Все новости

Суточный прирост зараженных COVID-19 впервые с июля превысил 6 тысяч человек

За минувшие сутки в 84 регионах страны выявили 6065 заболевших

589
12Обсудить

Поделиться

Но о второй волне в Минздраве и не думают

Но о второй волне в Минздраве и не думают

Впервые с июля больше шести тысяч жителей России заболели коронавирусом за сутки. Если 19 июля за день заболели 6109 человек, то, по данным оперативного штаба, на 19 сентября прирост составил 6065 человек.

Количество выявленных за сутки случаев коронавируса в России растет третью неделю: 1 сентября в оперштабе отчитались о 4729 вновь зараженных. Но в Минздраве не спешат говорить о второй волне.

— Сейчас идет тот подъем, который мы ожидали. Мы говорили ранее, что в сентябре — октябре будет ожидаемый подъем в связи с формированием новых коллективов и повышением социальных контактов. Я по-прежнему считаю, что мы говорим о подъеме заболеваемости, а не о второй волне, — считает главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов. — Прогнозировать всегда очень сложно, но, в принципе, ожидаемо, что какой-то рост пока продолжится, потому что мы только-только вошли в сезон завершившихся отпусков.

В общей сложности на сегодняшний день в России коронавирусом заболел 1 097 251 человек, 906 462 пациента выздоровели, 19 339 — скончались.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

COVID-19пандемияэпидемиякоронавирусвторая волна коронавируса
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе.Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (12)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!