«Ощутимая сумма»: новосибирцу выставили многомиллионный долг в приложении МТС и отрубили связь

В субботу, 19 сентября, житель Новосибирска Алексей пожаловался на многомиллионный долг, который ему выставили в приложении МТС. При этом у него выключилась связь и интернет.

— У меня сначала исчез интернет. После этого прислали мне уведомление, что мой баланс отрицательный и связь заблокирована. Я зашёл в приложение «Мой МТС». Туда зашёл и узнал, что я должен больше четырёх миллионов рублей. Ощутимая сумма, — рассказал Алексей. — После этого я приехал в офис МТС. Они мне сказали, что это рядовая ситуация. У них сбой в программе. Таких, как я, там было ещё несколько человек. Все ругались. А связи-то нет. Я не могу ни банковскими картами воспользоваться, ничем, потому что у меня все на номере МТС.