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«Ощутимая сумма»: новосибирцу выставили многомиллионный долг в приложении МТС и отрубили связь

С такой проблемой столкнулись многие абоненты

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В субботу, 19 сентября, житель Новосибирска Алексей пожаловался на многомиллионный долг, который ему выставили в приложении МТС. При этом у него выключилась связь и интернет.

— У меня сначала исчез интернет. После этого прислали мне уведомление, что мой баланс отрицательный и связь заблокирована. Я зашёл в приложение «Мой МТС». Туда зашёл и узнал, что я должен больше четырёх миллионов рублей. Ощутимая сумма, — рассказал Алексей. — После этого я приехал в офис МТС. Они мне сказали, что это рядовая ситуация. У них сбой в программе. Таких, как я, там было ещё несколько человек. Все ругались. А связи-то нет. Я не могу ни банковскими картами воспользоваться, ничем, потому что у меня все на номере МТС.

Мужчине пришлось купить сим-карту другого оператора, поскольку он не мог оставаться без связи. На похожую проблему пожаловались и другие жители Новосибирска.

В пресс-службе МТС сообщили, что сейчас проблема устранена, и пообещали дать подробный комментарий чуть позже.

В марте новосибирец обнаружил у себя пять странных сим-карт с долгами.

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МТСмобильная связь
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