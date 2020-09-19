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«Сегодня Хабаровск, а завтра — Новосибирск»: в центре города прошёл пикет в поддержку Фургала

На месте дежурила полиция

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Дарья ходит на пикеты в поддержку хабаровчан почти два месяца

Дарья ходит на пикеты в поддержку хабаровчан почти два месяца

Днём в субботу, 19 сентября, в центре Новосибирска перед Оперным театром прошёл очередной пикет в поддержку протестов в Хабаровске.

— Я прихожу сюда с 25 июля, поддерживаю хабаровчан в их протесте за то, что задержали и увезли в Москву их избранного народного губернатора, который почти два года был у власти и делал всё для народа, всё, что нужно краю. Победил долгострои, в том числе. У нас в Новосибирске эта проблема очень остро стоит, я сама обманутый дольщик. Я поддерживаю хабаровчан в их выборе и в их силе духа, в их протесте. Я считаю, что [пикеты] помогут обратить внимание на проблему. Чем больше людей будут об этом узнавать, чем больше людей будут понимать, что сегодня Хабаровск, а завтра — Новосибирск и любой другой город могут точно также попрать выбор людей и таким образом поступить с любым городом и любым человеком, — рассказала одна из участниц пикета Дарья.

Большинство участников стоит рядом без плакатов

Большинство участников стоит рядом без плакатов

Большинство участников пикета стояло без плакатов. На месте дежурили сотрудники полиции.

На месте работают сотрудники полиции

На месте работают сотрудники полиции

В прошлую субботу, 12 сентября, дольщики ЖК «Новомарусино» вышли на одиночные пикеты в центре Новосибирска.

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пикет в поддержку Хабаровска
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