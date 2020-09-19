«Сегодня Хабаровск, а завтра — Новосибирск»: в центре города прошёл пикет в поддержку Фургала

Днём в субботу, 19 сентября, в центре Новосибирска перед Оперным театром прошёл очередной пикет в поддержку протестов в Хабаровске.

— Я прихожу сюда с 25 июля, поддерживаю хабаровчан в их протесте за то, что задержали и увезли в Москву их избранного народного губернатора, который почти два года был у власти и делал всё для народа, всё, что нужно краю. Победил долгострои, в том числе. У нас в Новосибирске эта проблема очень остро стоит, я сама обманутый дольщик. Я поддерживаю хабаровчан в их выборе и в их силе духа, в их протесте. Я считаю, что [пикеты] помогут обратить внимание на проблему. Чем больше людей будут об этом узнавать, чем больше людей будут понимать, что сегодня Хабаровск, а завтра — Новосибирск и любой другой город могут точно также попрать выбор людей и таким образом поступить с любым городом и любым человеком, — рассказала одна из участниц пикета Дарья.