На Станционной строителя засыпало землёй в траншее — его искали полтора часа

В Новосибирске спасатели МАСС спасли мужчину, которого вчера завалило землёй и глиной в траншее на улице Станционной.
— Мужчина 1966 года рождения находился внизу траншеи глубиной 3,5 метра. В какой-то момент произошло обрушение глины. На месте находились ещё трое рабочих. На помощь экипажу спасателей (2 человека) прибыли пожарные
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Человек смог выжить, поскольку в грунте образовались воздушные карманы, которые не дали ему задохнуться. Мужчина был без сознания, но вскоре пришёл в себя. Спасатели передали его медикам, которые поставили предварительный диагноз — переохлаждение и ушиб грудной клетки.
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