На Станционной строителя засыпало землёй в траншее — его искали полтора часа

В Новосибирске спасатели МАСС спасли мужчину, которого вчера завалило землёй и глиной в траншее на улице Станционной.

— Мужчина 1966 года рождения находился внизу траншеи глубиной 3,5 метра. В какой-то момент произошло обрушение глины. На месте находились ещё трое рабочих. На помощь экипажу спасателей (2 человека) прибыли пожарные СПЧ-15 , ещё 3 человека. В траншею обрушилась и упала кирпичная кладка от клумбы, что затрудняло работу спасателей. Спустя полтора часа работы спасатели и пожарные обнаружили мужчину. Оказалось, что он живой, — говорится в сообщении Муниципальной аварийно-спасательной службы.