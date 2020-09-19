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На Станционной строителя засыпало землёй в траншее — его искали полтора часа

На месте проходили ремонтные работы

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Мужчина выжил, потому что в грунте образовались воздушные карманы<br><br>

Мужчина выжил, потому что в грунте образовались воздушные карманы

В Новосибирске спасатели МАСС спасли мужчину, которого вчера завалило землёй и глиной в траншее на улице Станционной.

— Мужчина 1966 года рождения находился внизу траншеи глубиной 3,5 метра. В какой-то момент произошло обрушение глины. На месте находились ещё трое рабочих. На помощь экипажу спасателей (2 человека) прибыли пожарные СПЧ-15, ещё 3 человека. В траншею обрушилась и упала кирпичная кладка от клумбы, что затрудняло работу спасателей. Спустя полтора часа работы спасатели и пожарные обнаружили мужчину. Оказалось, что он живой, — говорится в сообщении Муниципальной аварийно-спасательной службы.

Vk.com/mass54

Человек смог выжить, поскольку в грунте образовались воздушные карманы, которые не дали ему задохнуться. Мужчина был без сознания, но вскоре пришёл в себя. Спасатели передали его медикам, которые поставили предварительный диагноз — переохлаждение и ушиб грудной клетки.

Вчера утром в Первомайском районе из-за разгерметизации котла у цеха рухнула стена.

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завалило землей
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