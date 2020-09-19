В Новосибирске полиция объявила в розыск мужчину, который напал с ножом на флориста

Новосибирская полиция объявила в розыск мужчину, которого подозревают в разбойном нападении на цветочный павильон. Инцидент произошёл вчера поздно вечером.

— 18 сентября в 22:05 в цветочном павильоне, расположенном на улице Богдана Хмельницкого в Калининском районе, неизвестный мужчина в маске, угрожая продавцу ножом, похитил из кассы 5 тысяч 500 рублей, после чего скрылся. Женщина вызвала полицию, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

Подозреваемому мужчине на вид 35–40 лет, его рост 185–190 сантиметров, спортивного телосложения, кожа смуглая, глаза карие. Был одет в спортивную куртку чёрного цвета с капюшоном, серые спортивные брюки и чёрные кроссовки с белыми вставками.