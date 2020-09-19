В Новосибирске полиция объявила в розыск мужчину, который напал с ножом на флориста

Новосибирская полиция объявила в розыск мужчину, которого подозревают в разбойном нападении на цветочный павильон. Инцидент произошёл вчера поздно вечером.
— 18 сентября в 22:05 в цветочном павильоне, расположенном на улице Богдана Хмельницкого в Калининском районе, неизвестный мужчина в маске, угрожая продавцу ножом, похитил из кассы
Подозреваемому мужчине на вид 35–40 лет, его рост 185–190 сантиметров, спортивного телосложения, кожа смуглая, глаза карие. Был одет в спортивную куртку чёрного цвета с капюшоном, серые спортивные брюки и чёрные кроссовки с белыми вставками.
Ограбление попало на видео
Сейчас возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ — «Разбой».
Если вам что-либо известно о подозреваемом, полиция просит сообщать по телефонам:
Вчера владелица цветочного павильона рассказала подробности нападения на флориста.
Такой инцидент произошёл здесь уже второй раз. В марте в этом же салоне мужчина попытался изнасиловать флориста, но она успела нажать на кнопку охраны — он испугался и убежал. Нападение засняли камеры видеонаблюдения. Позднее подозреваемый сам явился в отдел полиции и признался в преступлении. Он рассказал, что увидел себя в публикациях СМИ.