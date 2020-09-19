Мужчина с ножом напал на флориста в цветочном магазине Новосибирска — ограбление попало на видео

Поздно вечером в пятницу, 18 сентября, в цветочном салоне на Богдана Хмельницкого в Новосибирске мужчина в тёмном капюшоне, угрожая флористу ножом, украл деньги из кассы. Хозяйка цветочного салона рассказала корреспонденту НГС, как это произошло.

— Зашёл мужчина в первый раз — присмотрелся, приценился. Зашёл второй раз — выбрал на полторы тысячи хризантемы. Продавец зашла за флористическую стойку, чтобы собирать букет, а у него за спиной был нож. Даёт ей бахилу и говорит: «На, деньги складывай». Она говорит: «Ты чё?» Он с ножиком на неё. Она села на стул, открыла кассу, начала доставать деньги. Собрала ему деньги. Он говорит: «Бери тряпку». Она испугалась. Он заставил этой тряпкой её протирать все поверхности, до которых он дотрагивался — отпечатки пальцев, всё-привсё. Она всё за ним протёрла. Потом он схватил её телефон, она говорит: «Оставь мне мой телефон, посмотри — он разбитый». Он посмотрел и говорит: «Симку вытаскивай». Она сказала, что не знает как, не умеет. Но он потом вытащил симку, но оставил ей и телефон, и симку. Говорит ей: «У тебя есть ещё деньги?» Она отвечает: «У меня рублей двести есть». Он говорит: «Ну возьми себе тысячу — скажи, что я забрал всё». Она ответила, что ей ничего не надо. Она полностью вытерла за ним все следы, и он ушёл, — рассказала владелица цветочного магазина.