Россия откроет авиасообщение еще с четырьмя странами и отменит вывозные рейсы

Россия с 21 сентября возобновляет международное авиасообщение с Казахстаном, Киргизией и Белоруссией. А с 27 сентября открывается граница с Южной Кореей. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.
В оперштабе отметили, что все рейсы будут осуществляться раз в неделю на взаимной основе.
Кроме того, с 21 сентября отменяется программа вывозных рейсов для россиян, сообщает РИА «Новости». Такое решение оперштаб принял в связи с возобновлением транспортного сообщения между государствами: теперь у россиян есть возможность вернуться на родину регулярными авиарейсами.
Однако в качестве альтернативы вывозным рейсам планируют использовать самолеты, возвращающиеся в Россию после грузовых и транзитных рейсов. Отмечается, что сейчас такие рейсы выполняет «Аэрофлот».
Всего за время действия программы организовано более 580 вывозных рейсов, на которых перевезено свыше 92 тысяч пассажиров.
Россия начала восстанавливать авиасообщение с другими странами с 1 августа. Первыми для полетов открылись Великобритания, Турция и Танзания, позже к ним присоединилась Швейцария. Также открыта граница России и Абхазии.
С 3 сентября Россия возобновила международное авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами.