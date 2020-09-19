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Россия откроет авиасообщение еще с четырьмя странами и отменит вывозные рейсы

Такое решение принял оперштаб

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Россия откроет границы еще с&nbsp;четырьмя странами

Россия откроет границы еще с четырьмя странами

Россия с 21 сентября возобновляет международное авиасообщение с Казахстаном, Киргизией и Белоруссией. А с 27 сентября открывается граница с Южной Кореей. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В оперштабе отметили, что все рейсы будут осуществляться раз в неделю на взаимной основе.

Кроме того, с 21 сентября отменяется программа вывозных рейсов для россиян, сообщает РИА «Новости». Такое решение оперштаб принял в связи с возобновлением транспортного сообщения между государствами: теперь у россиян есть возможность вернуться на родину регулярными авиарейсами.

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Однако в качестве альтернативы вывозным рейсам планируют использовать самолеты, возвращающиеся в Россию после грузовых и транзитных рейсов. Отмечается, что сейчас такие рейсы выполняет «Аэрофлот».

Всего за время действия программы организовано более 580 вывозных рейсов, на которых перевезено свыше 92 тысяч пассажиров.

Россия начала восстанавливать авиасообщение с другими странами с 1 августа. Первыми для полетов открылись Великобритания, Турция и Танзания, позже к ним присоединилась Швейцария. Также открыта граница России и Абхазии.

С 3 сентября Россия возобновила международное авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами.

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БелоруссияКазахстанКиргизияЮжная Кореяавиасообщениеграницаполетытуризм
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