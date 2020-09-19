Полиция просит помощи в поисках 43-летней женщины — её не могут найти уже неделю

Новосибирская полиция разыскивает 43-летнюю Олесю Шевцову — женщина ушла из дома 12 сентября, о её местонахождении до сих пор ничего не известно. Сейчас отдел полиции № 1 «Центральный» обратился за помощью к возможным очевидцам.

— 12 сентября 2020 года ушла из дома № 59 по улице Державина, и до настоящего времени ее местонахождение не установлено. Приметы: на вид 40–45 лет, рост 165–175 см, худощавого телосложения, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Всех, кто обладает информацией, просят позвонить по телефонам: 232–21–65, +7 923 104–17–77.

