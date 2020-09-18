Главный инфекционист Минздрава заявил, что заболеваемость коронавирусом в России вырастет еще больше

— Сейчас идет тот подъем, который мы ожидали. Мы говорили ранее, что в сентябре-октябре будет ожидаемый подъем в связи с формированием новых коллективов и повышением социальных контактов. Я по-прежнему считаю, что мы говорим о подъеме заболеваемости, а не о второй волне, — считает Чуланов.



Владимир Чуланов — заместитель директора по научной работе и инновационному развитию НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний, главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням, доктор медицинских наук, профессор.



При этом он уверен, что на текущей отметке заболеваемость в ближайшее время не остановится.

