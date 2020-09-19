Студенты-сибиряки застряли в Таиланде — их не пускают на рейсы через Европу, а консул не помогает

— Сейчас все активно пытаются выехать самостоятельно из страны по причине того, что вывозных рейсов мало. Наше консульство отчитывается о 50 рейсах, но с августа вылетело всего 3. Получается, что с апреля летало чуть ли не по 10 рейсов в месяц. Это абсолютная неправда. При этом списки наше консульство давать отказывается, нам говорят: «Их было достаточно», и всё. Регистрацию на эти вывозные рейсы выкладывают ночью, они заполняются по 500 мест, последний заполнился за 30 минут в 04:00. То есть вариантов на него попасть практически нет. Люди берут штурмом, — рассказывает Нина.

По словам девушки, российское консульство отказывало в организации дополнительных вывозных рейсов S7 и Azur Air, ссылаясь на то, что необходимости в них нет. При этом оно предлагало туристам вылететь из страны со стыковками и указывало ближайший рейс Бангкок — Амстердам — Минск. Пара решила воспользоваться таким вариантом.

— Позавчера (17 сентября) мы пришли на посадку, нас было 5 человек с паспортами РФ. Мы между собой не знакомы, пришли самостоятельно, от консульства ничего абсолютно не просили. Пришли на регистрацию, но всех пассажиров с российскими паспортами отвели в сторону и сказали, что пришёл запрет от миграционной полиции Амстердама. Якобы какой-то кейс с ковидом — ну, полностью бредовое объяснение. Просто россиян на этот рейс-транзит пускать не будут, — делится девушка. — Аннулировали нам все билеты и сказали, что будет полный возврат, потому что это не вина авиакомпании, так как она нас на борт пускает, а не пускает именно миграционная полиция Амстердама. Также летела девушка через Берлин со стыковкой, её тоже не посадили. Другими рейсами через Европу тоже сказали: «Даже не пытайтесь улететь, вам только Катаром или Эмиратами, потому что никто вас в Европу не посадит». Как будто ведется какая-то политическая игра без каких-то официальных объявлений.