Студенты-сибиряки застряли в Таиланде — их не пускают на рейсы через Европу, а консул не помогает

Новосибирцы Нина и Максим 1,5 года прожили в Таиланде и сейчас не могут вернуться домой — несмотря на постепенное открытие границ и коронавирусные послабления, мест на редкие вывозные рейсы катастрофически не хватает, а перелет через Европу россиянам запрещают по неясным причинам. Сибиряки рассказали НГС свою историю.
В 2019 году Нина и Максим прилетели в Таиланд по студенческой визе для изучения английского языка. Виза у новосибирцев истекала в конце июля этого года, но с появлением коронавируса и закрытием границ власти страны ввели для туристов визовую амнистию. Она заканчивается 26 сентября, именно поэтому сибиряки пытаются вернуться домой.
— Сейчас все активно пытаются выехать самостоятельно из страны по причине того, что вывозных рейсов мало. Наше консульство отчитывается о 50 рейсах, но с августа вылетело всего 3. Получается, что с апреля летало чуть ли не
По словам девушки, российское консульство отказывало в организации дополнительных вывозных рейсов S7 и Azur Air, ссылаясь на то, что необходимости в них нет. При этом оно предлагало туристам вылететь из страны со стыковками и указывало ближайший рейс Бангкок — Амстердам — Минск. Пара решила воспользоваться таким вариантом.
— Позавчера (17 сентября) мы пришли на посадку, нас было 5 человек с паспортами РФ. Мы между собой не знакомы, пришли самостоятельно, от консульства ничего абсолютно не просили. Пришли на регистрацию, но всех пассажиров с российскими паспортами отвели в сторону и сказали, что пришёл запрет от миграционной полиции Амстердама. Якобы какой-то кейс с ковидом — ну, полностью бредовое объяснение. Просто россиян на этот рейс-транзит пускать не будут, — делится девушка. — Аннулировали нам все билеты и сказали, что будет полный возврат, потому что это не вина авиакомпании, так как она нас на борт пускает, а не пускает именно миграционная полиция Амстердама. Также летела девушка через Берлин со стыковкой, её тоже не посадили. Другими рейсами через Европу тоже сказали: «Даже не пытайтесь улететь, вам только Катаром или Эмиратами, потому что никто вас в Европу не посадит». Как будто ведется какая-то политическая игра без каких-то официальных объявлений.
Сибирячка попыталась связаться с дежурным российским дипломатом помощи по экстренным вопросам в Таиланде, чтобы выяснить причину отказов в перелете российским гражданам и попросить помощи:
— Цитирую, какой был дан ответ: «Мне что, вам новый билет купить?» Я говорю: «Благодарю, спасибо за помощь». Отвечают: «Пожалуйста», и кладут трубку. Это был весь разговор.
Тогда новосибирцы обратились в российское консульство в Таиланде лично — там, по их словам, сослались на решение авиакомпании не везти россиян.
— Мы пытались донести до консульства, что в авиакомпанию уже звонили и получили подтверждение, что она с удовольствием бы посадила нас на рейс, — причина в чем-то ином. Консульство никак на это не отреагировало, хотя это прямое нарушение всяких дипломатических отношений. Нас просто на основании паспорта выделяют из толпы и говорят, что раз мы русские, то мы не полетим, — рассказывает Нина.
Стоимость несостоявшегося рейса в 130 тысяч рублей паре должны вернуть лишь через 90 дней. Поэтому сейчас им необходимо найти еще столько же денег на случай возникновения другого рейса. Ситуация осложняется тем, что сибиряки брали с собой кота, но ни один рейс сейчас не организовывает перелеты с животными. Также в Бангкоке их предупредили, чтобы не брали больше рейсы через Европу, так как у них возникнут проблемы с посадкой.
Единственным вариантом для новосибирцев сейчас остается встреча с консулом 24 сентября, чтобы просить его составить письмо для продления им визы. В ином случае пару ожидает тюрьма из-за истечения срока их визы: после 26 сентября, согласно законам Таиланда, кончается срок визовой амнистии для иностранных граждан.
— До 26 числа все иностранцы, у которых нет визы, обязаны покинуть Таиланд либо получить в консульстве письмо для её продления еще на 30 дней. Но наше консульство такое письмо давать отказалось. Нас записали на приём 24-го, сказали, мол, ну, придите, попробуйте рассказать консулу о своей проблеме, если ему это покажется убедительным, он вам даст письмо, — говорит девушка.
Дежурный дипломат посольства РФ в Таиланде в беседе с НГС уточнил, что сибиряки обратились не по адресу.
— Дежурный дипломат назначен для помощи нашим гражданам, попавшим в экстренную ситуацию на территорию Королевства Таиланд, представляющую угрозу жизни и здоровью. По поводу получения или неполучения виз — это всё вопросы консульского отдела. Вся информация указана на официальном сайте в виде пресс-релиза, также можно обратиться по электронной почте или позвонить по указанному на сайте консульства телефону в рабочее время.
В посольстве РФ в Таиланде корреспонденту сообщили, что застрявшим туристам необходимо обратиться в консульство.
— Они (герои публикации. — Прим. ред.) не единичный случай. 26 сентября карета в тыкву не превратится. Консульство ходатайствует о продлении визы для своих граждан. В таких ситуациях тайская сторона просит письмо от посольства о причинах. Нужно созвониться с консульством и задать им вопрос, как получить это письмо, что для этого нужно. Многие люди обращаются.
В конце августа мы рассказывали историю семьи путешественников из Новосибирска, которая на яхте дошла до Антарктиды, но застряла в Австралии из-за коронавируса.