«Смотрит в одну точку и мычит»: стало известно, где мама убитых в Рыбинске девочек

В понедельник в Рыбинске изнасиловали и убили двух сестрёнок 8 и 13 лет. Изувеченные тела малышек нашла их мама, которая пришла в квартиру после смены в больнице.

Сегодня выяснилось, где сейчас мама девочек. Валентина живёт в больнице, в которую пару месяцев назад устроилась медсестрой.

— Она сидит и смотрит в одну точку. Не разговаривает, только охает или мычит. Все ждут приезда мужа, говорят, что он уже вылетел, — рассказала 76.RU знакомая женщины.

Другая местная жительница поддерживает с Валентиной связь. Она сказала, что сегодня к ней должна прилететь мать.