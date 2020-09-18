«Смотрит в одну точку и мычит»: стало известно, где мама убитых в Рыбинске девочек

Стало известно, где сейчас мама убитых в Рыбинске девочек
В понедельник в Рыбинске изнасиловали и убили двух сестрёнок 8 и 13 лет. Изувеченные тела малышек нашла их мама, которая пришла в квартиру после смены в больнице.
Сегодня выяснилось, где сейчас мама девочек. Валентина живёт в больнице, в которую пару месяцев назад устроилась медсестрой.
— Она сидит и смотрит в одну точку. Не разговаривает, только охает или мычит. Все ждут приезда мужа, говорят, что он уже вылетел, — рассказала 76.RU знакомая женщины.
Другая местная жительница поддерживает с Валентиной связь. Она сказала, что сегодня к ней должна прилететь мать.
— Чувствует себя ужасно, конечно. Вчера, когда звонила, мужа еще не было, но он должен был приехать. Из вещей пока ничего не надо. Сегодня прилетает мама. Все усложняется разногласиями с мужем. Он хочет увезти тела девочек в Омск, но ее не отпустят отсюда пока. Она хочет кремировать тела, — сказала порталу 76.RU женщина.
Напомним, в Рыбинске мама с дочками были приезжими. Родители малышек — Валентина и Валентин — родом из Омска. У пары всё складывалось поначалу хорошо. Он закончил там милицейскую академию, она — медицинский университет. После нескольких лет семейной жизни женщина развелась с супругом и сразу же уехала в Рыбинск, влюбившись в Виталия Молчанова.
Валентина устроилась на работу, дочек записала в местную школу. Женщина, по предварительным данным, не подозревала о жутком прошлом своего избранника или знала не все, с его слов. Какое-то время они жили в идиллии. Она закончилась резко, 15 сентября. Мама девочек вернулась с работы и увидела их изуродованные тела. Позже выяснилось, что малышек ещё и насиловали.
Сегодня, 18 сентября, Виталия поймали на окраине Рыбинска, все четыре дня подозреваемый прятался в кустах и гаражах. Следователи рассказали, как задержали маньяка.
После этого зверского убийства поднялась волна осуждения матери детей, которая познакомилась с убийцей Виталием Молчановым в интернете. Мол, как она рискнула поехать с дочками к незнакомому человеку и неужели не знала о его криминальном прошлом. Мы поговорили с экспертом в области визуальной психодиагностики Германом Тепляковым о том, можно ли определить маньяка и просто опасного человека по внешности.