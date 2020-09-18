Скажи «да»: могут ли мошенники оформить на вас кредит по голосу? Отвечают банкиры

«Ни в коем случае не отвечайте на звонок словом "да". Говорите "алло". Иначе мошенники запишут ваш голос, а потом используют, чтобы взять кредит», — так или примерно так звучит совет, который люди передают друг другу в соцсетях, на форумах, посвященных теме «кто звонил», и во время обычных разговоров.



Мы решили выяснить, действительно ли простым словом «да» могут воспользоваться мошенники.

Действительно ли злоумышленники могут использовать ваш голос против вас?



Биометрические данные своих клиентов банки собирают и передают в Единую биометрическую систему (ЕБС) только по желанию и согласию клиента. С ее помощью вы можете пользоваться банковскими услугами удаленно: открывать счета, переводить деньги с одной карты на другую, получать другие услуги.

