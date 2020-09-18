В Ленинском районе загорелась крыша производственного здания

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Для ликвидации пожара на производственном предприятии сотрудникам МЧС потребовалось чуть более часа. Информации о пострадавших в ведомство не поступало. Также известно, что из строения вынесли газовые баллоны.

— На месте происшествия оперативно развернули штаб пожаротушения. Сотрудники МЧС России проложили магистральные линии до ближайших пожарных гидрантов для бесперебойной подачи воды. Ликвидация огня происходила при помощи автолестниц, трёхколенных лестниц и с земли. В ходе тушения внутри помещений обнаружены и эвакуированы два газовых баллона. Около часа усиленной группировкой пожарно-спасательных подразделений удалось ликвидировать открытое горение на площади 500 квадратных метров и не допустить распространения огня в дальнейшем. Также пожарные проверили все помещения здания, людей не обнаружили. Администрация объекта также подтвердила, что внутри никого быть не должно. Вместе с тем пожарные обнаружили на втором этаже прогар в перекрытии, который был оперативно ликвидирован, — объяснили в МЧС.