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В Ленинском районе загорелась крыша производственного здания

По информации очевидцев, строение находится на территории Кирзавода

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Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 17:30&nbsp;

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 17:30 

Вечером в пятницу, 18 сентября, в Ленинском районе Новосибирска вспыхнула крыша здания по улице Кирзаводская, 6.

— Ленинский район, улица Кирзаводская, 6. Горит крыша производственного здания. Выезд пожарных в 17:35, прибытие в 17:45, подача ствола — в 17:46. К месту вызова отправлено 12 единиц техники и 40 человек личного состава, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Жители ближайших к месту происшествия домов сообщают, что с кровли здания идёт густой черный дым

Жители ближайших к месту происшествия домов сообщают, что с кровли здания идёт густой черный дым

По информации группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», площадь возгорания может достигать 1000 квадратных метров, а людей из горящего здания уже эвакуировали.

ОБНОВЛЕНО:

Для ликвидации пожара на производственном предприятии сотрудникам МЧС потребовалось чуть более часа. Информации о пострадавших в ведомство не поступало. Также известно, что из строения вынесли газовые баллоны.

— На месте происшествия оперативно развернули штаб пожаротушения. Сотрудники МЧС России проложили магистральные линии до ближайших пожарных гидрантов для бесперебойной подачи воды. Ликвидация огня происходила при помощи автолестниц, трёхколенных лестниц и с земли. В ходе тушения внутри помещений обнаружены и эвакуированы два газовых баллона. Около часа усиленной группировкой пожарно-спасательных подразделений удалось ликвидировать открытое горение на площади 500 квадратных метров и не допустить распространения огня в дальнейшем. Также пожарные проверили все помещения здания, людей не обнаружили. Администрация объекта также подтвердила, что внутри никого быть не должно. Вместе с тем пожарные обнаружили на втором этаже прогар в перекрытии, который был оперативно ликвидирован, — объяснили в МЧС.

Причины и обстоятельства произошедшего предстоит установить дознавателям МЧС России.

Утром в пятницу, 18 сентября, стало известно, что после ночного пожара в Кировском районе погибли две женщины 90 и 67 лет.

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МЧСпожар
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