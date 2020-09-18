«Чтоб я ещё раз на левый берег поехал»: водители встали в 6-километровую пробку на Димитровском мосту

Вечером в пятницу, 18 сентября, новосибирские автомобилисты встали в пробке на Димитровском мосту.



По данным сервиса 2GIS, сейчас затруднено движение по мосту в сторону левого берега. Кроме того, водителям трудно проехать по Ленина, Фабричной, Владимировской и по проезду Энергетиков вплоть до кольца на площади Энергетиков.

