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«Чтоб я ещё раз на левый берег поехал»: водители встали в 6-километровую пробку на Димитровском мосту

Затор образовался на полосе в сторону левого берега

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Пробка протянулась за границы Димитровского моста и заняла почти 6 километров дороги

Пробка протянулась за границы Димитровского моста и заняла почти 6 километров дороги

Вечером в пятницу, 18 сентября, новосибирские автомобилисты встали в пробке на Димитровском мосту.

По данным сервиса 2GIS, сейчас затруднено движение по мосту в сторону левого берега. Кроме того, водителям трудно проехать по Ленина, Фабричной, Владимировской и по проезду Энергетиков вплоть до кольца на площади Энергетиков.

Уровень пробок в городе оценивается в 6 баллов

Уровень пробок в городе оценивается в 6 баллов

Водители делятся своим возмущением в комментариях сервиса 2ГИС. Первые сообщения о пробке здесь появились больше десяти часов назад.

Судя по комментариям, пробка образовалась ещё утром. Тогда на мосту сломался КАМАЗ.&nbsp;

Судя по комментариям, пробка образовалась ещё утром. Тогда на мосту сломался КАМАЗ. 

Некоторые водители просто грустно смирились со своей судьбой — пробка протянулась до левого берега

Некоторые водители просто грустно смирились со своей судьбой — пробка протянулась до левого берега

Накануне с такой же проблемой столкнулись водители на Станционной — они встали в глухую 5-километровую пробку из-за дорожных работ и нескольких аварий.

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Димитровский мостпробка
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