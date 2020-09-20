Что ты в рот тянешь? Пять популярных вопросов о ваших любимых продуктах

Зато одной из лучших и полезных круп диетологи назвали булгур. Все благодаря тому, что необлущенный он сохраняет большое количество клетчатки (30% суточной нормы в одной порции), а это — прямая дорога к очищению организма и стройности. Кроме того, в булгуре достаточно кальция и витамина К, который способствует образованию белков.



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