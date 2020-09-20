Что ты в рот тянешь? Пять популярных вопросов о ваших любимых продуктах

В мире не так много действительно ценных вещей: найти еду, которая тебя не полнит, выловить самый большой кусок мяса из кастрюли с супом и сварить кашу, после которой не придется вызывать скорую. Во всяком случае, к таким выводам мы пришли, когда узнали, какие материалы рубрики «Интересно про еду» вы читали больше всего весь прошлый год. Да, мы сами не заметили, как наш «съедобный» раздел подошел к первой годовщине. Надеемся, что скоро мы научимся превращать воду в вино, а пока — читайте всю правду о продуктах, которые едите каждый день. Вдруг вы что-то пропустили.
СЮЖЕТ
Сегодня мы собрали пять самых популярных вопросов о еде, которые больше всего интересовали вас больше остальных.
Что скрывается в вашей любимой каше
Когда открываешь для себя мир еды со стороны человека, который хочет во всём разобраться, появляется множество вопросов. И профессионалам они чаще всего кажутся странными. Зато так мы узнали, что польза многих каш серьезно преувеличена — например, овсянка вообще оказалась не лучшим вариантом для завтрака. Но к чему останавливаться на одной овсянке? Мы взяли девять популярных каш и разложили их на
плесень и липовый мёд вред и пользу. После этого мы не бросили их есть, но результаты нас всерьез удивили.
Манная каша оказалась подходящим вариантом для людей с больным желудком и кишечником и абсолютно неполезным — для всех остальных. Выяснилось, что в ней мало клетчатки, из-за чего она не нагружает ЖКТ, но по остальным пунктам — полный провал. Манка готовится из максимально очищенной пшеницы мягких сортов (бывает и из твердых, но это краснокнижная редкость), еще и мелко перемолотой. Прежде всего это богатый источник крахмала, чистый и быстрый углевод, который резко повышает уровень глюкозы в крови и вызывает выброс большого количества инсулина. При частом потреблении может приводить и к набору веса, и к инсулинорезистентности, а из-за входящих в ее состав фитатов (снижающих доступность содержащихся в рационе питательных веществ) ее даже детям не советуют, так как могут появиться проблемы при формировании костей.
Зато одной из лучших и полезных круп диетологи назвали булгур. Все благодаря тому, что необлущенный он сохраняет большое количество клетчатки (30% суточной нормы в одной порции), а это — прямая дорога к очищению организма и стройности. Кроме того, в булгуре достаточно кальция и витамина К, который способствует образованию белков.
Еще больше интересного и полезного о кашах читайте здесь:
Хочешь похудеть — налегай на сало
В другой раз мы выяснили, что можно похудеть, если есть сало. Такую идею мировой общественности подарил польский диетолог Ян Квасневский, а многие его коллеги из разных стран эту теорию поддержали. В том числе и наши эксперты. Естественно, здесь не идет речи о том, что нужно поглощать сало килограммами. Вы можете заметить эффект, если не будете бросаться в крайности, а придерживаться нормального рациона, добавляя в него немного сала — максимум
Вообще темы о похудении заинтересовали вас больше текстов, в которых мы рассказывали, как сделать привычную еду вкуснее. Поэтому вот вам полный список материалов о том, что бы такого съесть, чтобы влезть в ваши самые любимые джинсы, которые вы носили пять лет назад:
- «8 продуктов, которые помогают похудеть: разбираемся с диетологом»;
- «Диетологи рассказали, почему кефир не помогает похудеть и можно ли его пить на ночь»;
- «Сижу на одних пельменях: как приготовить брутальные блюда, чтобы они стали диетическими»;
- «Ужинай, а то растолстеешь! Диетолог разрушил миф о еде после шести»;
- «Как на самом деле работают продукты, помогающие похудеть».
Даже суп готовите неправильно
В этом тексте мы вместе с половиной страны узнали, что первый бульон в супе надо сливать, и поняли, что всю жизнь готовили его неправильно. Потом попробовали следовать советам диетологов, и оказалось, что суп совершенно не теряет вкусовых качеств, если варить его на втором бульоне. Это правило касается любого мяса, и ему есть вполне логичное объяснение. Предположим, вы готовите суп на говяжьем бульоне. Коровы получают с пищей достаточно много стимуляторов роста, гормональных препаратов и вакцин, а нам они передаются вместе с мясом животных, выращенных на комбикормах. Поэтому первый бульон сливают, чтобы убрать химическую нагрузку, ненужные стимуляторы и гормональный фон.
В этом же материале мы узнавали, действительно ли красное мясо вызывает рак, сколько кофе содержится в растворимом кофе, правда ли, что печень и гранаты повышают уровень гемоглобина в крови, какие специи помогают вылечиться и почему от мороженого болит голова — почитайте, некоторые ответы вас удивят.
От салата из огурцов и помидоров никакой пользы
Летом, когда все начали собирать с грядок первые огурцы и помидоры, мы задумались, что такого может быть в салате из этих продуктов? Прекрасное летнее блюдо, одинаково аппетитное и с растительным маслом, и со свежей сметаной — это же вкус детства, в конце концов! Но если какие-то продукты и попадают в рубрику «Интересно про еду», значит, жди беды.
Если коротко, по отдельности огурцы и помидоры — очень полезные. Клетчатка, витамины, флавоноиды, уменьшающие воспаления, антиоксиданты и еще целая армия полезных веществ. Но стоит их смешать, как эти самые вещества нейтрализуют лучшие качества друг друга. И это только полбеды.
Правда ли, что замороженные продукты хуже свежих?
Раз уж мы насобирали урожай, то надо его куда-то девать. А если ваша кулинарная фантазия закончилась вместе с банками для заготовок на зиму (вот вам несколько крутых рецептов от шефов), то единственное место, куда можно отправить оставшиеся продукты, — морозилка. Но именно она стала камнем преткновения: адепты свежих продуктов говорили, что заморозка делает пустыми не только овощи и фрукты, но и мясо, а амбассадоры низких температур заявляли, что ничего морозилка не портит. И кому верить? Всё решили специалисты, которые съели на этих вопросах не один килограмм продуктов. Смотрите, во что превратит морозилка вашу еду, и узнайте, можно ли ей доверять.
Спустя год экспериментов над едой мы поняли, что находимся в самом начале пути, а впереди еще целый темный лес диетологии, нутрициологии и других наук с удивительными названиями. Так что накрывайте на стол, а что на нём оставить, мы расскажем немного позже. Поздравления принимаются в комментариях, а идеи и вопросы, на которые вы хотите узнать ответы — на почту rednews@iportal.ru.
Вы уже достаточно узнали о пользе и возможном вреде еды? Смотрите, что приготовить из ваших любимых продуктов, если захочется чего-то интересного.