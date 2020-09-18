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Регион стареет: аналитики подсчитали число пенсионеров среди новосибирцев

В нашей области этот показатель оказался выше, чем в среднем по стране

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Самое молодое население среди сибирских регионов — в Тыве

Самое молодое население среди сибирских регионов — в Тыве

Каждый четвертый новосибирец является пенсионером

Население Новосибирской области продолжает стареть. К такому выводу пришли аналитики Новосибирскстата, проанализировав трудовую структуру нашего региона.

По данным на январь 2020 года, каждый четвёртый житель НСО является пенсионером. Этот показатель выше, чем среднероссийский — в стране каждый шестой житель находится в возрасте 65 лет и более.

— В январе 2020 года в регионе проживало 532,5 тысячи человек (19%) в возрасте моложе трудоспособного (до 16 лет), 1 миллион 581,9 (56,5%) — в трудоспособном (16–60 лет для мужчин и 16–55 лет для женщин) и 683,7 тысяч человек (24,5%) в возрасте старше трудоспособного, — говорится в сообщении Новосибирскстата. — Процесс демографического старения в Новосибирской области усиливается. Коэффициент старости составляет 15%: среди городского населения — 14,8%, среди сельского — 15,6%. Это в большей степени характерно для женщин. В структуре населения вышеуказанного возраста женщины составляют более двух третей (67,1%).

Аналитики также пояснили, что согласно международным критериям население считается старым, если доля людей в возрастах 65 лет и более во всем населении превышает 7%.

В 2017 году показатель демографического старения в Новосибирской области составлял 14,2%, в 2018 — 14,5%.

В мае этого года Новосибирскстат выяснил, что 15% жителей Новосибирской области находятся за чертой бедности (и это до кризиса 2020 года).

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демографияпенсионерыстаростьстатистика
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