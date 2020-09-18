Регион стареет: аналитики подсчитали число пенсионеров среди новосибирцев

Население Новосибирской области продолжает стареть. К такому выводу пришли аналитики Новосибирскстата, проанализировав трудовую структуру нашего региона.



По данным на январь 2020 года, каждый четвёртый житель НСО является пенсионером. Этот показатель выше, чем среднероссийский — в стране каждый шестой житель находится в возрасте 65 лет и более.

— В январе 2020 года в регионе проживало 532,5 тысячи человек (19%) в возрасте моложе трудоспособного (до 16 лет), 1 миллион 581,9 (56,5%) — в трудоспособном (16–60 лет для мужчин и 16–55 лет для женщин) и 683,7 тысяч человек (24,5%) в возрасте старше трудоспособного, — говорится в сообщении Новосибирскстата. — Процесс демографического старения в Новосибирской области усиливается. Коэффициент старости составляет 15%: среди городского населения — 14,8%, среди сельского — 15,6%. Это в большей степени характерно для женщин. В структуре населения вышеуказанного возраста женщины составляют более двух третей (67,1%).