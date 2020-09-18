Владельца новосибирского аквапарка признали банкротом. Как это отразится на посетителях

Арбитражный суд признал банкротом компанию-собственника новосибирского аквапарка «ВДТ Строй». НГС узнал, как это может отразиться на посетителях аквапарка.

— Наша организация продаёт билеты через интернет-сайт. На работу банкротство «ВДТ Строй» никак не влияет. Пока никаких сообщений от собственника об ограничении работы не поступало, — прокомментировала директор ООО «Аквапарк Аквамир» Ольга Стряпкова.



Согласно решению суда, компанию «ВДТ Строй» признали банкротом 16 сентября. По информации сервиса «Контур.Фокус», её учредителем является Пётр Овчинников. Он, предположительно, на 13,64% владеет организацией «Аквапарк Аквамир», которая зарегистрирована на улице Ядринцевской, 9.

