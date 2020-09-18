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Владельца новосибирского аквапарка признали банкротом. Как это отразится на посетителях

И есть ли риск, что аквапарк закроют?

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Управляющую компанию признали банкротом 16 сентября

Управляющую компанию признали банкротом 16 сентября

Новосибирский аквапарк прокомментировал банкротство управляющей компании

Арбитражный суд признал банкротом компанию-собственника новосибирского аквапарка «ВДТ Строй». НГС узнал, как это может отразиться на посетителях аквапарка.

— Наша организация продаёт билеты через интернет-сайт. На работу банкротство «ВДТ Строй» никак не влияет. Пока никаких сообщений от собственника об ограничении работы не поступало, — прокомментировала директор ООО «Аквапарк Аквамир» Ольга Стряпкова.

Согласно решению суда, компанию «ВДТ Строй» признали банкротом 16 сентября. По информации сервиса «Контур.Фокус», её учредителем является Пётр Овчинников. Он, предположительно, на 13,64% владеет организацией «Аквапарк Аквамир», которая зарегистрирована на улице Ядринцевской, 9.

— Арбитражный суд Новосибирской области решил признать общество с ограниченной ответственностью «ВДТ Строй» несостоятельным (банкротом), открыть конкурсное производство сроком на шесть месяцев, — говорится в решении суда.

Суд проанализировал отчет временного управляющего компанией и пришёл к выводу, что «ВДТ Строй» неплатёжеспособна, поэтому нет оснований для начала «финансового оздоровления» компании.

— Восстановление платежеспособности ООО «ВДТ Строй» не представляется возможным, целесообразно ввести процедуру банкротства — конкурсное производство, — сказано в документе.

Арбитражным управляющим «ВДТ Строй» суд назначил Дмитрия Воронина, члена саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Дело».

Ранее признать «ВДТ Строй» банкротом потребовала строительная компания «Развитие». Она утверждала, что за три года не получила от аквапарка деньги за свою работу. В августе иск о банкротстве получил Пётр Овчинников. Его подал гендиректор юридического агентства «Консильери» Алексей Морковский, сумма требований составила 570 тысяч рублей.

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