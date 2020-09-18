«Тойота» влетела в фуру на новосибирской трассе — один человек погиб

Водитель «Тойоты» погиб в аварии под Новосибирском
Днем 18 сентября в Искитимском районе Новосибирской области столкнулись «Тойота-Королла» и грузовик «Скания». Водитель «Тойоты» погиб.
Авария случилась на 75-м километре трассы Р-256. Как сообщили в группе пропаганды ГИБДД Искитимского района, «Тойота-Королла» выезжала из Линёво и не предоставила преимущество «Скании».
Как сообщил журналисту НГС проезжавший мимо аварии очевидец Иван Авдонкин, на месте работали скорая помощь и пожарные.
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Видео: АСТ-54
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