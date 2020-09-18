«Тойота» влетела в фуру на новосибирской трассе — один человек погиб

Днем 18 сентября в Искитимском районе Новосибирской области столкнулись «Тойота-Королла» и грузовик «Скания». Водитель «Тойоты» погиб.



Авария случилась на 75-м километре трассы Р-256. Как сообщили в группе пропаганды ГИБДД Искитимского района, «Тойота-Королла» выезжала из Линёво и не предоставила преимущество «Скании».

Как сообщил журналисту НГС проезжавший мимо аварии очевидец Иван Авдонкин, на месте работали скорая помощь и пожарные.