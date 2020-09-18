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«Тойота» влетела в фуру на новосибирской трассе — один человек погиб

На месте работают спасатели и полиция

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«Тойота» получила критические повреждения

«Тойота» получила критические повреждения

Водитель «Тойоты» погиб в аварии под Новосибирском

Днем 18 сентября в Искитимском районе Новосибирской области столкнулись «Тойота-Королла» и грузовик «Скания». Водитель «Тойоты» погиб.

Авария случилась на 75-м километре трассы Р-256. Как сообщили в группе пропаганды ГИБДД Искитимского района, «Тойота-Королла» выезжала из Линёво и не предоставила преимущество «Скании».

Как сообщил журналисту НГС проезжавший мимо аварии очевидец Иван Авдонкин, на месте работали скорая помощь и пожарные.

Если вы стали свидетелем этого происшествия, сделали фото или видео с места трагедии, а также если среди пострадавших или погибших в этой аварии есть ваши знакомые или родственники, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру 8 923 157-00-00.

Видео: АСТ-54

В апреле на 43-м км дороги из рабочего посёлка Маслянино в Черепаново перевернулся автомобиль. Водитель погиб.

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ГИБДДДТПНовосибирская область
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