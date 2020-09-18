«Ещё одну бутылку выпил. И убил их»: появились видео и подробности задержания рыбинского маньяка

Появилось видео с признанием рыбинского маньяка в убийстве
Стали известны подробности задержания Виталия Молчанова, которого подозревают в убийстве двух сестёр из Новосибирской области в Рыбинске.
Сегодня, 18 сентября, спустя три дня после совершения преступления мужчину задержали.
Как сообщает телеграм-канал Life Shot, после убийства девочек Виталий Молчанов попытался покончить с собой ещё в квартире. Однако «у него ничего не вышло», поэтому он пустился в бега.
Также канал публикует видео с задержанием, на котором Виталий Молчанов признался в убийстве.
— Вот, она сказала: «Не проблема, конечно, ложитесь пораньше». Всё. В 8 часов ещё одну бутылку выпил, ну где-то до 10 часов. И как бы… И как бы… И убил их, как гово…, — говорит Молчанов в ролике.
Life Shot/ Telegram
— Оперативники предполагают, что все три дня, пока шли поиски, рыбинский маньяк отлёживался в кустах у дачного массива и почти не двигался. По одной из версий, он рассчитывал умереть от обезвоживания, — сообщается в телеграм-канале.
Известно, что на момент задержания мужчина был трезв и не оказывал сопротивления.
Напомним, Виталия Молчанова подозревают в убийстве двух сестёр, приехавших с матерью из посёлка Краснозёрское. С мужчиной женщина познакомилась в интернете, при этом его уже судили за убийства, изнасилования и надругательства над телами умерших.