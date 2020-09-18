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Тема дняМаньяк признался в убийстве сестер. Что он сказал

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«Ещё одну бутылку выпил. И убил их»: появились видео и подробности задержания рыбинского маньяка

Подозреваемый скрывался на территории дачного массива

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В общей сложности мужчина скрывался от полиции три дня

В общей сложности мужчина скрывался от полиции три дня

Появилось видео с признанием рыбинского маньяка в убийстве

Стали известны подробности задержания Виталия Молчанова, которого подозревают в убийстве двух сестёр из Новосибирской области в Рыбинске.

Сегодня, 18 сентября, спустя три дня после совершения преступления мужчину задержали.

Как сообщает телеграм-канал Life Shot, после убийства девочек Виталий Молчанов попытался покончить с собой ещё в квартире. Однако «у него ничего не вышло», поэтому он пустился в бега.

Также канал публикует видео с задержанием, на котором Виталий Молчанов признался в убийстве.

— Вот, она сказала: «Не проблема, конечно, ложитесь пораньше». Всё. В 8 часов ещё одну бутылку выпил, ну где-то до 10 часов. И как бы… И как бы… И убил их, как гово…, — говорит Молчанов в ролике.

Life Shot/ Telegram

СЮЖЕТ

Убийство девочек-сестер

— Оперативники предполагают, что все три дня, пока шли поиски, рыбинский маньяк отлёживался в кустах у дачного массива и почти не двигался. По одной из версий, он рассчитывал умереть от обезвоживания, — сообщается в телеграм-канале.

Известно, что на момент задержания мужчина был трезв и не оказывал сопротивления.

Напомним, Виталия Молчанова подозревают в убийстве двух сестёр, приехавших с матерью из посёлка Краснозёрское. С мужчиной женщина познакомилась в интернете, при этом его уже судили за убийства, изнасилования и надругательства над телами умерших.

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