«Ещё одну бутылку выпил. И убил их»: появились видео и подробности задержания рыбинского маньяка

Стали известны подробности задержания Виталия Молчанова, которого подозревают в убийстве двух сестёр из Новосибирской области в Рыбинске.

Сегодня, 18 сентября, спустя три дня после совершения преступления мужчину задержали.



Как сообщает телеграм-канал Life Shot, после убийства девочек Виталий Молчанов попытался покончить с собой ещё в квартире. Однако «у него ничего не вышло», поэтому он пустился в бега.

Также канал публикует видео с задержанием, на котором Виталий Молчанов признался в убийстве.