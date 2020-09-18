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Сибирячка сбила девушку на парковке «Бахетле» и скрылась с места ДТП

Пострадавшую с травмой ноги доставили в больницу

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Сейчас автоинспекторы ищут сбежавшего с места аварии водителя

Сейчас автоинспекторы ищут сбежавшего с места аварии водителя

В Новосибирске сибирячка сбила девушку на парковке «Бахетле» и уехала

В Новосибирске сегодня, 18 сентября, на парковке магазина «Бахетле» на улице Кирова машина сбила девушку. Сейчас автомобиль объявлен в розыск.

Авария случилась в 13 часов.

— Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле, предположительно за рулём была женщина, совершил наезд на девушку 1984 года рождения, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

В итоге пострадавшую с травмой ноги доставили в больницу.

— Госавтоинспекция напоминает о том, что водителю, скрывшемуся с места ДТП, грозит административный арест на срок до 15 суток, — добавил Савченков.

Если вам что-либо известно об этом ДТП, автоинспекторы просят обратиться в Госавтоинспекцию по телефону 232–23–51, либо по телефону 232–23–21.

В начале сентября в Первомайском районе «Тойота» сбила пешехода — водитель скрылся с места происшествия, а на месте аварии остался только значок от седана.

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ДТПДТП с пострадавшейскрылся с места аварии
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