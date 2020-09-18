Задержали подозреваемого в убийстве двух сестёр из Новосибирской области

Задержан подозреваемый в убийстве двух девочек в Рыбинске
Задержан Виталий Молчанов, которого подозревают в зверском убийстве двух девочек в Рыбинске.
— Оперативники задержали Виталия Молчанова, подозреваемого в изнасиловании и убийстве двух сестёр в Рыбинске Ярославской области, — говорится в сообщении Telegram-канала «Силовики».
В правоохранительных органах нашим коллегам из 76.RU подтвердили информацию о задержании Молчанова.
Зверское убийство двух сестер (девочкам было 8 и 13 лет) произошло 15 сентября. В преступлении подозревают их отчима. Семья — мать и две девочки — переехали в Рыбинск из Новосибирской области. Женщина была замужем за полицейским, развелась с ним и познакомилась по интернету с тем самым Виталием Молчановым из Рыбинска, к которому переехала. Знала ли женщина о криминальном прошлом своего избранника, пока неясно. Подробности семейной драмы читайте здесь.
Обновлено. Появилось видео с рыбинским маньяком. Он на камеру сознается в убийстве и говорит, что перед этим выпил алкоголь. Подробности тут.
После зверского убийства поднялась волна осуждения матери детей, которая познакомилась с убийцей Виталием Молчановым в интернете. Мол, как она рискнула поехать с дочками к незнакомому человеку и неужели не знала о его криминальном прошлом (он отбывал срок за убийство и изнасилование, освободился в 2019 году). Мы поговорили с экспертом в области визуальной психодиагностики Германом Тепляковым о том, можно ли определить маньяка и просто опасного человека по внешности. А также устроили небольшой эксперимент: показали ему стопку обезличенных фотографий, среди которых были как сотрудники НГС, так и люди, подозреваемые в жестоких преступлениях. Результаты нас шокировали.