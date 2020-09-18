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Росгвардия отказалась от иска к мэрии Новосибирска из-за слишком высокого дома у аэродрома

Арбитражный суд прекратил рассмотрение этого дела, но у силовиков есть другие претензии к властям

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Иск, оспаривающий ввод дома в эксплуатацию, отозвали, но подали новый — с требованием отменить разрешение на его строительство

Иск, оспаривающий ввод дома в эксплуатацию, отозвали, но подали новый — с требованием отменить разрешение на его строительство

Арбитраж прекратил производство по делу Росгвардии и мэрии Новосибирска

Войсковая часть 3733 отказалась от иска к мэрии Новосибирска из-за новостройки на улице Аэропорт, 1/1 — заседание Арбитражного суда состоялось днём 17 сентября, сообщение о прекращении производства по делу опубликовано на сайте Электронного правосудия.

Росгвардия подала в суд в конце июля — силовики требовали отменить выданное мэрией застройщику, компании «ВИРА-Строй», разрешение на ввод дома в эксплуатацию из-за нарушений высотности. Причины решения отказаться от этого иска в Росгвардии не объяснили — в пресс-службе отказались комментировать дело.

— Мы следим за ситуацией вокруг ЖК «Аэропорт» и надеемся на положительное разрешение вопроса для всех сторон, — коротко отметили в СК «ВИРА-Строй».

При этом в середине августа войсковая часть 3733 подала в Арбитражный суд другой иск к городским властям из-за того же дома компании «ВИРА-Строй»: он касается выданного мэрией разрешения на строительство, которое компания получила в июне 2020 года взамен документа, срок действия которого закончился. Застройщик в этом разбирательстве не участвует, предварительное судебное заседание назначено на 19 октября.

В августе компания «Брусника. Сибакадемстрой» анонсировала строительство нового проекта, который должен появиться через дорогу от спорной новостройки и частично станет выше неё — в Росгвардии тогда сообщали, что рассматривают возможность оспорить выданное застройщику разрешение на строительство, но пока иск в Арбитражный суд не подала.

В июне завершился конфликт вокруг другой спорной новостройки: суд запретил в ней жить, но дом благополучно ввели в эксплуатацию.

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АрбитражРосгвардияСК «ВИРА-Строй»мэрия Новосибирскановостройки
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