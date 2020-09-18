Росгвардия отказалась от иска к мэрии Новосибирска из-за слишком высокого дома у аэродрома

— Мы следим за ситуацией вокруг ЖК «Аэропорт» и надеемся на положительное разрешение вопроса для всех сторон, — коротко отметили в СК «ВИРА-Строй».

При этом в середине августа войсковая часть 3733 подала в Арбитражный суд другой иск к городским властям из-за того же дома компании «ВИРА-Строй»: он касается выданного мэрией разрешения на строительство, которое компания получила в июне 2020 года взамен документа, срок действия которого закончился. Застройщик в этом разбирательстве не участвует, предварительное судебное заседание назначено на 19 октября.



В августе компания «Брусника. Сибакадемстрой» анонсировала строительство нового проекта, который должен появиться через дорогу от спорной новостройки и частично станет выше неё — в Росгвардии тогда сообщали, что рассматривают возможность оспорить выданное застройщику разрешение на строительство, но пока иск в Арбитражный суд не подала.

В июне завершился конфликт вокруг другой спорной новостройки: суд запретил в ней жить, но дом благополучно ввели в эксплуатацию.