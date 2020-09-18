В Новосибирске частная компания заменит в госбольницах оборудование для лечения от рака

В Новосибирске заменят радиологическое оборудование в госбольницах
В Новосибирской области частная компания заменит оборудование для лечения рака в Городской клинической больнице № 1 и Новосибирском областном онкологическом диспансере.
— В рамках договора на «Сибирский центр ядерной медицины» (ГК «МедИнвестГрупп») возложены обязательства по проведению капитального ремонта, оснащению помещений новыми, современными линейными ускорителями, — сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.
Проект модернизации радиологической службы в Новосибирске разделили на два этапа.
— Первый этап подразумевает замену двух гамма-аппаратов и двух линейных ускорителей на базе ГКБ № 1. В рамках второго этапа будет проведена модернизация радиологического отделения Новосибирского областного онкологического диспансера. Завершение строительных работ по первому этапу планируется в первом квартале 2021 года, — добавили в правительстве.
Лечение на новом оборудовании будет бесплатным для пациентов и будет оплачиваться за счёт средств ОМС.
В конце августа министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт назвал основную площадку, где может появиться новый онкоцентр.