В Новосибирске частная компания заменит в госбольницах оборудование для лечения от рака

— Первый этап подразумевает замену двух гамма-аппаратов и двух линейных ускорителей на базе ГКБ № 1. В рамках второго этапа будет проведена модернизация радиологического отделения Новосибирского областного онкологического диспансера. Завершение строительных работ по первому этапу планируется в первом квартале 2021 года, — добавили в правительстве.

Лечение на новом оборудовании будет бесплатным для пациентов и будет оплачиваться за счёт средств ОМС.

В конце августа министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт назвал основную площадку, где может появиться новый онкоцентр.