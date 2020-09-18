Банк России сохранил ключевую ставку из-за обвалившегося рубля

Банк России решил не менять ключевую ставку
Центробанк 18 сентября принял решение о сохранении ключевой ставки — она, как и в июле, составила 4,25%. Это всё ещё самое низкое значение в истории.
— В последние месяцы темпы роста цен в целом сложились несколько выше ожиданий Банка России. Это связано с двумя основными факторами: активным восстановлением спроса после периода самоизоляции, а также ослаблением рубля из-за общего повышения волатильности на мировых рынках и усиления геополитических рисков, — прокомментировали в пресс-службе Центробанка.
В целом экономика в стране восстанавливается быстрее, чем предполагали в Банке России. Оживление эксперты наблюдают в первую очередь на внутреннем потребительском рынке.
— В то же время слабый внешний спрос остается фактором, сдерживающим экономическую динамику. После того, как первый этап восстановительного роста будет исчерпан, повышение экономической активности продолжится более плавными темпами, — заметили в ЦБ РФ. — На траекторию экономического роста значимое влияние будут оказывать предстоящая бюджетная консолидация, развитие ситуации с пандемией коронавируса в России и в мире, а также характер восстановления частного спроса в условиях возможного изменения поведения населения и бизнеса. Реализованное снижение ключевой ставки продолжит оказывать поддержку экономике как в текущем, так и в следующем году.
Подобное решение Банка России прогнозировали аналитики ГК «ФИНАМ».
— Если в июле преобладали ожидания, что инфляция в этом году будет вблизи нижней границы прогнозного диапазона 3,7–4,2%, то теперь председатель Банка России Алексей Заботкин полагает, что она составит около 4%, то есть окажется в середине этого диапазона, — поясняют аналитики «ФИНАМ». — Таким образом, реальный уровень ключевой ставки сейчас составляет 0,6–0,7%, а по прогнозной инфляции 2020 года составит всего 0,25 процентных пункта. С учетом желания ЦБ не допускать выхода реальной ключевой ставки из положительной зоны пространство для снижения ставки в ближайшее время уже не так очевидно.
По прогнозу ФИНАМ, снижение базовой ключевой ставки до 4% возможно в декабре — для этого должны снизиться спрос и замедлиться инфляция, снизиться геополитические риски и сохраниться спокойная ситуация на мировых рынках. Ещё большее снижение ключевой ставки в следующем году возможно только при давлении на спрос. В частности, при новой волне пандемии и новом закрытии границ.
Главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова ранее прогнозировала снижение ключевой ставки в сентябре: эксперт предполагала, что это возможно в том случае, если в стране не будет второй волны пандемии.