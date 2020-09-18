Банк России сохранил ключевую ставку из-за обвалившегося рубля

В целом экономика в стране восстанавливается быстрее, чем предполагали в Банке России. Оживление эксперты наблюдают в первую очередь на внутреннем потребительском рынке.

— В то же время слабый внешний спрос остается фактором, сдерживающим экономическую динамику. После того, как первый этап восстановительного роста будет исчерпан, повышение экономической активности продолжится более плавными темпами, — заметили в ЦБ РФ. — На траекторию экономического роста значимое влияние будут оказывать предстоящая бюджетная консолидация, развитие ситуации с пандемией коронавируса в России и в мире, а также характер восстановления частного спроса в условиях возможного изменения поведения населения и бизнеса. Реализованное снижение ключевой ставки продолжит оказывать поддержку экономике как в текущем, так и в следующем году.

Подобное решение Банка России прогнозировали аналитики ГК «ФИНАМ».

— Если в июле преобладали ожидания, что инфляция в этом году будет вблизи нижней границы прогнозного диапазона 3,7–4,2%, то теперь председатель Банка России Алексей Заботкин полагает, что она составит около 4%, то есть окажется в середине этого диапазона, — поясняют аналитики «ФИНАМ». — Таким образом, реальный уровень ключевой ставки сейчас составляет 0,6–0,7%, а по прогнозной инфляции 2020 года составит всего 0,25 процентных пункта. С учетом желания ЦБ не допускать выхода реальной ключевой ставки из положительной зоны пространство для снижения ставки в ближайшее время уже не так очевидно.