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Тема дняМаньяк признался в убийстве сестер. Что он сказал

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Мать 25-летнего сибиряка, который таинственно исчез и так же странно нашелся, рассказала подробности пропажи

Выяснилось, что парня задержала транспортная полиция

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Парень пропал 16 сентября, его нашли на следующий день

Парень пропал 16 сентября, его нашли на следующий день

Жительница Новосибирска Анастасия Шпаченко рассказала, что произошло с её пропавшим сыном Павлом Елизаровым, которого она искала всю ночь.

Напомним, 15 сентября Павел уехал от матери на машине своего друга. На следующий день, 16 сентября, около 14:00 Анастасия позвонила сыну и услышала в трубке, что он просит кого-то не бить его. Звонок оборвался, после этого телефон был выключен. Мать написала заявление в полицию днём 16 сентября.

Она не знала, что произошло с Павлом, до следующего утра, 17 сентября. Оказалось, что во время телефонного звонка его задерживали сотрудники транспортной полиции. Утром ей позвонили сотрудники и рассказали, что её сын в участке.

— При задержании он оказал сопротивление. Тут ещё мы масла в огонь подлили: я же заявление написала на пропажу человека и угон машины. И из-за того, что заявление было на угон, он просидел. Пока разобрались, хозяин приехал, это же всё не за две минуты делается. Он не был прописан в страховке. Его отпустили домой. Подробностей не рассказали. Сейчас с ним всё нормально, — объяснила Анастасия Шпаченко.

Напомним, что в марте в Новосибирске нашли пропавшего таксиста. Перед этим он несколько дней не выходил на связь с родственниками, а когда его нашли, он был сильно избит.

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найденпропалтранспортная полиция
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