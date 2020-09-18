Мать 25-летнего сибиряка, который таинственно исчез и так же странно нашелся, рассказала подробности пропажи

Жительница Новосибирска Анастасия Шпаченко рассказала, что произошло с её пропавшим сыном Павлом Елизаровым, которого она искала всю ночь.



Напомним, 15 сентября Павел уехал от матери на машине своего друга. На следующий день, 16 сентября, около 14:00 Анастасия позвонила сыну и услышала в трубке, что он просит кого-то не бить его. Звонок оборвался, после этого телефон был выключен. Мать написала заявление в полицию днём 16 сентября.

Она не знала, что произошло с Павлом, до следующего утра, 17 сентября. Оказалось, что во время телефонного звонка его задерживали сотрудники транспортной полиции. Утром ей позвонили сотрудники и рассказали, что её сын в участке.