На Первомайке рухнула стена цеха — на месте работает МЧС

Стена здания цеха обрушилась в Первомайском районе Новосибирска
В Новосибирске рухнула стена в производственном комплексе на Твардовского, 3/1 в Первомайском районе. По предварительным данным, никто не пострадал.
Сообщение об этом поступило в экстренные службы в 11:19.
— По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что в результате разгерметизации котла отопления в котельной, расположенной на первом этаже в двухэтажном здании производственно-строительного предприятия, произошло обрушение стены и покрытия из металлоконструкций и сэндвич-панелей. Горения в результате инцидента не было, — сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
Корреспондент НГС Александра Трофименко показала в прямом эфире, что сейчас происходит на месте происшествия. Представители комплекса наотрез отказываются комментировать случившееся и запрещают фотографировать разрушенное здание.
— Пихают, отталкивают, запрещают показывать, — передает с места ЧП наша коллега.
Запись прямого эфира смотрите в нашем Инстаграме:
По оперативной информации, пострадавших нет. Как передают в МЧС, все собственники, арендаторы и сотрудники «присутствуют на месте». Пожарно-спасательные подразделения также проверили все помещения здания — людей не было.
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Видео: МЧС по НСО
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