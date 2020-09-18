На Первомайке рухнула стена цеха — на месте работает МЧС

В Новосибирске рухнула стена в производственном комплексе на Твардовского, 3/1 в Первомайском районе. По предварительным данным, никто не пострадал.

Сообщение об этом поступило в экстренные службы в 11:19.

— По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что в результате разгерметизации котла отопления в котельной, расположенной на первом этаже в двухэтажном здании производственно-строительного предприятия, произошло обрушение стены и покрытия из металлоконструкций и сэндвич-панелей. Горения в результате инцидента не было, — сообщили в пресс-службе МЧС по региону.