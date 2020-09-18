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На Первомайке рухнула стена цеха — на месте работает МЧС

Публикуем первые кадры с места ЧП (масштаб повреждений впечатляет)

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Сообщение об обрушении поступило в 11 часов

Сообщение об обрушении поступило в 11 часов

Стена здания цеха обрушилась в Первомайском районе Новосибирска

В Новосибирске рухнула стена в производственном комплексе на Твардовского, 3/1 в Первомайском районе. По предварительным данным, никто не пострадал.

Сообщение об этом поступило в экстренные службы в 11:19.

— По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что в результате разгерметизации котла отопления в котельной, расположенной на первом этаже в двухэтажном здании производственно-строительного предприятия, произошло обрушение стены и покрытия из металлоконструкций и сэндвич-панелей. Горения в результате инцидента не было, — сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Корреспондент НГС Александра Трофименко показала в прямом эфире, что сейчас происходит на месте происшествия. Представители комплекса наотрез отказываются комментировать случившееся и запрещают фотографировать разрушенное здание.

— Пихают, отталкивают, запрещают показывать, — передает с места ЧП наша коллега.

Запись прямого эфира смотрите в нашем Инстаграме:

По оперативной информации, пострадавших нет. Как передают в МЧС, все собственники, арендаторы и сотрудники «присутствуют на месте». Пожарно-спасательные подразделения также проверили все помещения здания — людей не было.

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На месте работает МЧС 

Если вы стали свидетелем этого происшествия, присылайте нам информацию через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру +7 923 157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!

Видео: МЧС по НСО

Прошлым летом на улице Ударной рухнула стена стройки: погибли 2 рабочих, еще 12 оказались под завалами. Мы вели онлайн-трансляцию спасательных работ на обломках здания.

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МЧС
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