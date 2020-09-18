Во время пожара в Новосибирске погибли 90-летняя женщина и её дочь

Две женщины 90 и 67 лет погибли после ночного пожара в пятиэтажке на улице Водозабор в Кировском районе Новосибирска.

Сообщение об этом поступило новосибирским следователям около 5 утра сегодня, 18 сентября.

— В ходе тушения пожара в квартире, расположенной по улице Водозабор в Кировском районе, пожарными были обнаружены тела хозяйки квартиры 1930 года рождения и ее дочери 1953 года рождения — сообщила пресс-секретарь регионального СК Анастасия Кулешова.

Также в квартире был мужчина, 65-летний супруг дочери, он не пострадал. Пожар обнаружила соседка, она и вызвала пожарных.