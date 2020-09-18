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Во время пожара в Новосибирске погибли 90-летняя женщина и её дочь

Предварительная причина смерти — отравление угарным газом

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Пожар случился в Кировском районе

Пожар случился в Кировском районе

Две женщины погибли на пожаре в Кировском районе Новосибирска

Две женщины 90 и 67 лет погибли после ночного пожара в пятиэтажке на улице Водозабор в Кировском районе Новосибирска.

Сообщение об этом поступило новосибирским следователям около 5 утра сегодня, 18 сентября.

— В ходе тушения пожара в квартире, расположенной по улице Водозабор в Кировском районе, пожарными были обнаружены тела хозяйки квартиры 1930 года рождения и ее дочери 1953 года рождения — сообщила пресс-секретарь регионального СК Анастасия Кулешова.

Также в квартире был мужчина, 65-летний супруг дочери, он не пострадал. Пожар обнаружила соседка, она и вызвала пожарных.

По факту смерти женщин проводится доследственная проверка. Следователи вместе с сотрудниками МЧС осматривают место происшествия. Предварительная причина смерти женщин — отравление угарным газом. Точная причина будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Причина пожара будет установлена в ходе проведения пожарно-технической экспертизы.

Если вы стали свидетелем этого происшествия, живете рядом или знали семью погибших, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру 8 923 157-00-00.

Несколько дней назад мужчина погиб в пожаре в квартире жилого дома в Ленинском районе Новосибирска.

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МЧССледственный комитетпожар
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