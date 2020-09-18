СГК показала трубу, из-за которой в центре Новосибирска образовалась яма с кипятком

— Мы заменили два 11-метровых участка на подающем и обратном трубопроводах. Но работы на этом не заканчиваются: предстоит восстановить канал, в котором находится теплотрасса — его полностью размыло водой. Работы продлятся до 5 октября. На снабжение жителей горячей водой реконструкция канала влиять не будет. Благоустройство территории и проезжую часть по улице Ольги Жилиной компания восстановит до 9 октября, — сообщили в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании».

