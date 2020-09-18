СГК показала трубу, из-за которой в центре Новосибирска образовалась яма с кипятком

СГК закончила ремонт труб на месте ямы с кипятком в Новосибирске
В Новосибирске закончили ремонт участка трубопровода, из-за которого на улице Демьяна Бедного появилась огромная яма с кипятком.
В СГК показали, как выглядела труба, из-за которой произошёл прорыв.
— Мы заменили два 11-метровых участка на подающем и обратном трубопроводах. Но работы на этом не заканчиваются: предстоит восстановить канал, в котором находится теплотрасса — его полностью размыло водой. Работы продлятся до 5 октября. На снабжение жителей горячей водой реконструкция канала влиять не будет. Благоустройство территории и проезжую часть по улице Ольги Жилиной компания восстановит до 9 октября, — сообщили в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании».
Жители 61 дома получат горячую воду к 12:00 18 сентября.
Вчера мэрия сообщила о том, что проблемный участок дороги, на котором образовалась яма, перекроют почти на месяц.