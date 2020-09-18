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СГК показала трубу, из-за которой в центре Новосибирска образовалась яма с кипятком

Сейчас трубу уже заменили

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Работы на участке закончили утром 18 сентября

Работы на участке закончили утром 18 сентября

СГК закончила ремонт труб на месте ямы с кипятком в Новосибирске

В Новосибирске закончили ремонт участка трубопровода, из-за которого на улице Демьяна Бедного появилась огромная яма с кипятком.

В СГК показали, как выглядела труба, из-за которой произошёл прорыв.

Так выглядит труба, которая проходила в месте провала

Так выглядит труба, которая проходила в месте провала

— Мы заменили два 11-метровых участка на подающем и обратном трубопроводах. Но работы на этом не заканчиваются: предстоит восстановить канал, в котором находится теплотрасса — его полностью размыло водой. Работы продлятся до 5 октября. На снабжение жителей горячей водой реконструкция канала влиять не будет. Благоустройство территории и проезжую часть по улице Ольги Жилиной компания восстановит до 9 октября, — сообщили в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании».

Жители 61 дома получат горячую воду к 12:00 18 сентября.

Вчера мэрия сообщила о том, что проблемный участок дороги, на котором образовалась яма, перекроют почти на месяц.

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СГКгорячая водацентральный район
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