В субботу с 6 утра перекроют дорогу на площади Маркса — публикуем карту

В Новосибирске 19 сентября с 6 утра перекроют дорогу по улице Сибиряков-Гвардейцев.



— В Ленинском районе пройдет общегородская специализированная сельскохозяйственная ярмарка. На время проведения мероприятия с 6 до 16 часов временно прекращается движение и ограничивается парковка транспорта по ул. Сибиряков-Гвардейцев на участке от площади Карла Маркса до ул. Покрышкина, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.