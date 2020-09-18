В субботу с 6 утра перекроют дорогу на площади Маркса — публикуем карту

Движение возле ГУМа в Новосибирске перекроют ради сельхозярмарки
В Новосибирске 19 сентября с 6 утра перекроют дорогу по улице Сибиряков-Гвардейцев.
— В Ленинском районе пройдет общегородская специализированная сельскохозяйственная ярмарка. На время проведения мероприятия с 6 до 16 часов временно прекращается движение и ограничивается парковка транспорта по ул. Сибиряков-Гвардейцев на участке от площади Карла Маркса до ул. Покрышкина, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Специалисты попросили водителей быть более внимательными и аккуратными. Движение по кольцу на площади ограничиваться не будет.
Обычно традиционные продовольственные ярмарки на площади Маркса проходят немного позже — в октябре.
Две недели назад, в субботу, центр Новосибирска закрыли для транспорта для проведения полумарафона памяти Александра Раевича.