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В субботу с 6 утра перекроют дорогу на площади Маркса — публикуем карту

Движение будет закрыто до 16:00

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На площади пройдёт сельскохозяйственная ярмарка

На площади пройдёт сельскохозяйственная ярмарка

Движение возле ГУМа в Новосибирске перекроют ради сельхозярмарки

В Новосибирске 19 сентября с 6 утра перекроют дорогу по улице Сибиряков-Гвардейцев.

— В Ленинском районе пройдет общегородская специализированная сельскохозяйственная ярмарка. На время проведения мероприятия с 6 до 16 часов временно прекращается движение и ограничивается парковка транспорта по ул. Сибиряков-Гвардейцев на участке от площади Карла Маркса до ул. Покрышкина, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Движение по кольцу ограничивать не будут

Движение по кольцу ограничивать не будут

Специалисты попросили водителей быть более внимательными и аккуратными. Движение по кольцу на площади ограничиваться не будет.

Обычно традиционные продовольственные ярмарки на площади Маркса проходят немного позже — в октябре.

Две недели назад, в субботу, центр Новосибирска закрыли для транспорта для проведения полумарафона памяти Александра Раевича.

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перекрытие дорогиярмарка
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