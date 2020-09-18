Четверо сибиряков застряли на острове Обского моря из-за перевёрнутой лодки

— Попав на сильную волну, лодка опрокинулась недалеко от берега, — пояснили в ведомстве. — Мужчина, находившийся в спасательном жилете, выплыл к берегу, перевёрнутая лодка уплыла в неизвестном направлении.

Хозяин лодки снова оказался на берегу возле улицы Софийской. Там он встретил местных рыбаков, которые помогли дозвониться до спасателей и попросить о помощи.

На поиски оставленных на острове людей вышел катер со спасателями МАСС, который и перевёз четверых мужчин на берег.

Прошлым летом в Ордынском районе на мель сел катер с тремя детьми и водителем. Судно застряло в 300 метрах от берега.

