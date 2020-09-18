Четверо сибиряков застряли на острове Обского моря из-за перевёрнутой лодки

Спасатели эвакуировали четырёх новосибирцев с острова на Обском море
Вечером 17 сентября спасатели МАСС помогли четырём новосибирцам выбраться с острова Тань-Вань на Новосибирском водохранилище.
— Компания из шести взрослых мужчин отдыхала на острове. Поняв, что погода испортилась, начался дождь, мужчины решили вернуться на берег в сторону улицы Софийской, — рассказали в сообществе МАСС во «ВКонтакте».
С собой у сибиряков была резиновая лодка, и первым рейсом на берег выехали два человека, которые вывезли с собой вещи. После этого владелец лодки поехал за оставшимися на острове приятелями, но не смог добраться до них.
— Попав на сильную волну, лодка опрокинулась недалеко от берега, — пояснили в ведомстве. — Мужчина, находившийся в спасательном жилете, выплыл к берегу, перевёрнутая лодка уплыла в неизвестном направлении.
Хозяин лодки снова оказался на берегу возле улицы Софийской. Там он встретил местных рыбаков, которые помогли дозвониться до спасателей и попросить о помощи.
На поиски оставленных на острове людей вышел катер со спасателями МАСС, который и перевёз четверых мужчин на берег.
Прошлым летом в Ордынском районе на мель сел катер с тремя детьми и водителем. Судно застряло в 300 метрах от берега.