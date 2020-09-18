В Новосибирской области от ковида умерли четыре человека — сколько им было лет

На утро 18 сентября в Новосибирской области зарегистрировано 49 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки, выздоровели 93 человека.



— Скончались еще четыре пациента: мужчины в возрасте 66 и 76 лет и женщины, им было 63 года и 73 года. Всего в регионе от COVID-19 умерли 407 человек, — говорится в сообщении оперативного штаба.



В отделениях реанимации находятся 34 человека. На ИВЛ — 7 пациентов. Госпитализированы 19 детей с подозрением на коронавирус, ещё 1312 жителей области находятся под медицинским наблюдением, 30 765 человек уже сняты.