В Новосибирской области от ковида умерли четыре человека — сколько им было лет

Ещё четыре человека умерли от коронавируса в Новосибирской области
На утро 18 сентября в Новосибирской области зарегистрировано 49 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки, выздоровели 93 человека.
— Скончались еще четыре пациента: мужчины в возрасте 66 и 76 лет и женщины, им было 63 года и 73 года. Всего в регионе от COVID-19 умерли 407 человек, — говорится в сообщении оперативного штаба.
В отделениях реанимации находятся 34 человека. На ИВЛ — 7 пациентов. Госпитализированы 19 детей с подозрением на коронавирус, ещё 1312 жителей области находятся под медицинским наблюдением, 30 765 человек уже сняты.
Накануне стало известно о двух смертях из-за коронавируса в регионе.
В Новосибирской области продолжат снимать ограничения, которые ввели из-за ковида. Накануне стало известно, что теперь в НСО разрешат проводить научные симпозиумы и конференции, а аквапарки возобновят работу.