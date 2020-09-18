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В Новосибирской области от ковида умерли четыре человека — сколько им было лет

Всего в регионе от коронавируса умерли 407 человек

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За сутки выздоровели 93 человека

За сутки выздоровели 93 человека

Ещё четыре человека умерли от коронавируса в Новосибирской области

На утро 18 сентября в Новосибирской области зарегистрировано 49 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки, выздоровели 93 человека.

— Скончались еще четыре пациента: мужчины в возрасте 66 и 76 лет и женщины, им было 63 года и 73 года. Всего в регионе от COVID-19 умерли 407 человек, — говорится в сообщении оперативного штаба.

В отделениях реанимации находятся 34 человека. На ИВЛ — 7 пациентов. Госпитализированы 19 детей с подозрением на коронавирус, ещё 1312 жителей области находятся под медицинским наблюдением, 30 765 человек уже сняты.

Накануне стало известно о двух смертях из-за коронавируса в регионе.

В Новосибирской области продолжат снимать ограничения, которые ввели из-за ковида. Накануне стало известно, что теперь в НСО разрешат проводить научные симпозиумы и конференции, а аквапарки возобновят работу.

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