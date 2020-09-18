Рейсовый автобус съехал в кювет под Новосибирском: водителю стало плохо с сердцем

Ночью 18 сентября примерно в 15 километрах от Черепаново в сторону Новосибирска сошёл в кювет пассажирский автобус рейса Барнаул — Новосибирск.



— Автобус «Барнаул — Новосибирск» съехал на трассе в кювет, водителю стало плохо с сердцем, передано в «03», — рассказали корреспонденту НГС в службе «112».

В ведомстве уточнили, что никто из пассажиров не пострадал. Водитель был госпитализирован в больницу, ему нашли замену.

В семь часов утра в Черепановском районе на 83 километре трассы Р-256 водителю междугороднего автобуса, который следовал со стороны Барнаула в сторону Новосибирска 1957 года рождения стало плохо, после чего он съехал в кювет. В этот момент в автобусе находилось 42 пассажира, никто из них не пострадал, — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.