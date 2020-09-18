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Рейсовый автобус съехал в кювет под Новосибирском: водителю стало плохо с сердцем

Пассажиры рейса Барнаул — Новосибирск не пострадали

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В аварии обошлось без пострадавших

В аварии обошлось без пострадавших

Рейсовый автобус съехал в кювет в Новосибирской области

Ночью 18 сентября примерно в 15 километрах от Черепаново в сторону Новосибирска сошёл в кювет пассажирский автобус рейса Барнаул — Новосибирск.

— Автобус «Барнаул — Новосибирск» съехал на трассе в кювет, водителю стало плохо с сердцем, передано в «03», — рассказали корреспонденту НГС в службе «112».

В ведомстве уточнили, что никто из пассажиров не пострадал. Водитель был госпитализирован в больницу, ему нашли замену.

В семь часов утра в Черепановском районе на 83 километре трассы Р-256 водителю междугороднего автобуса, который следовал со стороны Барнаула в сторону Новосибирска 1957 года рождения стало плохо, после чего он съехал в кювет. В этот момент в автобусе находилось 42 пассажира, никто из них не пострадал, — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

На днях в Октябрьском районе на пересечении улиц Никитина и Кирова столкнулись два автомобиля. В момент аварии пассажирка одной из машин вылетела с пассажирского сиденья — инцидент попал на видео. А в мае авторедактор НГС Дмитрий Косенко разобрал подобную видеозапись с аварией — в момент ДТП женщина вылетела через окно автомобиля. Подробнее, как всё произошло и почему нужно пристегиваться, читайте здесь.

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ДТПавтобус
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