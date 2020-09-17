Уже насиловал ребёнка: стало известно страшное прошлое рыбинского маньяка

Маньяк, которого ранее неоднократно судили в Екатеринбурге, уже сидел за изнасилование детей. Сейчас его подозревают в изнасиловании и убийстве двух девочек в Рыбинске. Об этом написала в Instagram детский омбудсмен Анна Кузнецова.

— Нечеловеческое что-то... Нет подходящих слов. Погибли две сестренки. Страшное преступление. Преступник, совершивший это зверство, ещё не найден. Известно, что он ранее был судим за изнасилование и убийство ребёнка, — сообщила в своем инстаграме уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

