Уже насиловал ребёнка: стало известно страшное прошлое рыбинского маньяка

Рыбинский маньяк уже сидел за убийство и изнасилование ребенка
Маньяк, которого ранее неоднократно судили в Екатеринбурге, уже сидел за изнасилование детей. Сейчас его подозревают в изнасиловании и убийстве двух девочек в Рыбинске. Об этом написала в Instagram детский омбудсмен Анна Кузнецова.
— Нечеловеческое что-то... Нет подходящих слов. Погибли две сестренки. Страшное преступление. Преступник, совершивший это зверство, ещё не найден. Известно, что он ранее был судим за изнасилование и убийство ребёнка, — сообщила в своем инстаграме уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.
По мнению детского омбудсмена, нужно срочно утверждать действенные механизмы для борьбы с преступлениями против несовершеннолетних.
— Мы уже не раз говорили, направляли свои предложения о пожизненном административном надзоре над педофилами, о специальном реестре. Гибнут дети, давайте примем эти или иные меры, чтобы защитить их! — призвала Кузнецова.
Зверское убийство двух сестер (девочкам было 8 и 13 лет) произошло 15 сентября в городе Рыбинск Ярославской области. В преступлении подозревают их отчима. Семья — мать и две девочки — переехали в Рыбинск из Новосибирской области. Женщина была замужем за полицейским, развелась с ним и познакомилась по интернету с Виталием Молчановым, к которому переехала. Пока неизвестно, знала ли женщина о криминальном прошлом своего избранника. Все подробности семейной драмы можно прочитать здесь. Позже выяснилось, что мужчина ещё и изнасиловал детей.