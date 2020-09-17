Александр Карелин досрочно покинул Госдуму

Депутат, трёхкратный олимпийский чемпион из Новосибирска Александра Карелин сложил свои полномочия в качестве депутата Государственной думы РФ.



— Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Карелина Александра Александровича, избранного по Искитимскому одномандатному избирательному округу № 137 (Новосибирская область), 15 сентября 2020 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий в связи с избранием его депутатом Законодательного собрания Новосибирской области, — говорится в тексте постановления, опубликованного в электронной базе Госдумы.