17 сентября четверг
СЕЙЧАС +12°С
Пробки 1/10
usd 74.93
eur 88.86
Тема дняКарелин сложил полномочия депутата Госдумы

Все новости

Все новости

Александр Карелин досрочно покинул Госдуму

Он должен был работать до 2021 года

2 380
15Обсудить

Поделиться

Полномочия Карелина в Госдуме должны были продлиться до 2021 года

Полномочия Карелина в Госдуме должны были продлиться до 2021 года

Депутат, трёхкратный олимпийский чемпион из Новосибирска Александра Карелин сложил свои полномочия в качестве депутата Государственной думы РФ.

— Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Карелина Александра Александровича, избранного по Искитимскому одномандатному избирательному округу № 137 (Новосибирская область), 15 сентября 2020 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий в связи с избранием его депутатом Законодательного собрания Новосибирской области, — говорится в тексте постановления, опубликованного в электронной базе Госдумы.

Слухи о том, что Александр Карелин планирует уйти с должности депутата, появились в конце июля, однако тогда его пресс-секретарь Константин Круглянский опроверг эту информацию.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК4
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Александр КарелинГосдума
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня.Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (15)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!