Под Новосибирском мужчина надругался над двумя мальчиками

В Убинском районе Новосибирской области, около села Кожурла, полицейские задержали мужчину, который надругался над двумя детьми.

Информацию о задержании мужчины подтвердили в Следственном комитете.

— Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ. Подозреваемый задержан, арестован. Расследование уголовного дела продолжается, — сообщила корреспонденту НГС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по НСО по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

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