Под Новосибирском мужчина надругался над двумя мальчиками

В Убинском районе Новосибирской области, около села Кожурла, полицейские задержали мужчину, который надругался над двумя детьми.
Информацию о задержании мужчины подтвердили в Следственном комитете.
— Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ. Подозреваемый задержан, арестован. Расследование уголовного дела продолжается, — сообщила корреспонденту НГС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по НСО по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.
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Ранее стало известно о зверском убийстве двух сестер 8 и 13 лет, которое произошло 15 сентября. В преступлении подозревают их отчима. Семья — мать и две девочки — переехали в Рыбинск из Новосибирской области. Позже выяснилось, что мужчина не только убил детей, но и изнасиловал их.