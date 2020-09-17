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Тема дняСтранное исчезновение 25-летнего новосибирца

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Несколько человек устроили стрельбу возле паба в центре Новосибирска

Инцидент произошёл на улице Ленина

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На месте работала полиция

На месте работала полиция

Вечером в четверг, 17 сентября, в Новосибирске на улице Ленина произошла стрельба, которая напугала жителей города.

— Была стрельба на Ленина, 20, — написала в редакцию НГС читательница.

Информация об этом поступила на пульт оперативного дежурного службы 112 около 19:00.

— Мужчины восточной внешности, около семи человек, стреляют возле паба «501», — говорилось в сообщении.

В полиции на момент публикации факт стрельбы подтвердить не смогли.

В начале сентября из пневматического оружия обстреляли ювелирный магазин в Центральном районе Новосибирска.

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перестрелкастрельба
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