В Новосибирске водители встали в глухую 5-километровую пробку на Станционной

Поздно вечером в четверг, 17 сентября, на левом берегу в Новосибирске из-за дорожных работ собралось несколько длинных заторов.

По оценкам сервиса «Яндекс.Карты», самая длинная пробка — более пяти километров — растянулась на улице Станционной в сторону площади Энергетиков, где правый ряд перекрыт из-за дорожных работ. Кроме того, движение по Димитровскому мосту также сильно затруднено.

Водители также сообщают о том, что в пробках произошло несколько незначительных ДТП, которые затрудняют движение.