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Тема дняСтранное исчезновение 25-летнего новосибирца

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В Новосибирске водители встали в глухую 5-километровую пробку на Станционной

На площади Энергетиков ведутся дорожные работы

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В пробках произошло несколько ДТП

В пробках произошло несколько ДТП

Поздно вечером в четверг, 17 сентября, на левом берегу в Новосибирске из-за дорожных работ собралось несколько длинных заторов.

По оценкам сервиса «Яндекс.Карты», самая длинная пробка — более пяти километров — растянулась на улице Станционной в сторону площади Энергетиков, где правый ряд перекрыт из-за дорожных работ. Кроме того, движение по Димитровскому мосту также сильно затруднено.

Водители также сообщают о том, что в пробках произошло несколько незначительных ДТП, которые затрудняют движение.

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Дорожные работыпробка
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