В Бугринской роще появился парк развлечений. Какие аттракционы там есть? Показываем в 10 кадрах

Две трассы, протяженностью 206 метров c финишем под Бугринским мостом. Скорость развивается до 72 км/час. На спуск пускают детей и взрослых от 40 килограмм. Минимальный возраст ребёнка — 8 лет.

Вышка для скоростного спуска ZipLine (1 спуск) — в будние 300 рублей / в выходные 450 рублей.



ZipLine (1 спуск вдвоём) — в будни 500 рублей / в выходные 750 рублей.

