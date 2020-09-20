20 сентября воскресенье
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 2/10
usd 75.03
eur 88.96
Тема дняКак отличить ОРВИ от коронавируса

Все новости

Все новости

В Бугринской роще появился парк развлечений. Какие аттракционы там есть? Показываем в 10 кадрах

Здесь есть скалодром, канатная дорога, вышка для скоростного спуска и кое-что ещё

7 662
32Обсудить

Поделиться

Из-за пандемии открытие «Джуманджи парка» откладывалось несколько месяцев

Из-за пандемии открытие «Джуманджи парка» откладывалось несколько месяцев

В Бугринской роще открылся парк развлечений

В начале сентября в Бугринской роще открылся «Джуманджи парк». Он состоит из четырёх спортивных объектов, в том числе скалодрома, канатной дороги и вышки для скоростного спуска с видом на Бугринский мост. Стоит ли идти в новый парк развлечений, что интересного там есть и сколько стоят аттракционы? Выяснила корреспондент НГС Алина Каур.

Запись прямого эфира из «Джуманджи парка» смотрите тут:

Новый парк находится в Бугринской роще по адресу: улица Саввы Кожевникова, 39. В качестве ориентира используйте дорогу к смотровой площадке, так вы точно не заблудитесь.

По одному билету ребёнок может бродить по канатной дороге полчаса

По одному билету ребёнок может бродить по канатной дороге полчаса

Территория парка небольшая. В нём есть только четыре игровых комплекса. Самый крупный объект — это многоуровневая канатная дорога. Первый уровень предназначен для маленьких детей. Второй и третий — для подростков и взрослых посетителей.

На каждом объекте за детьми присматривают сотрудники игрового комплекса

На каждом объекте за детьми присматривают сотрудники игрового комплекса

Главное преимущество нового спортивного парка развлечений — все объекты новые, территория парка ухожена, а средняя цена билета небольшая по сравнению с часовым пребыванием ребёнка на платной детской игровой площадке. Кафе на территории парка пока нет, но для посетителей работает небольшой магазин, в котором можно купить воду и еду для перекуса.

Режим работы: ежедневно без перерыва и выходных с 10 утра до 20 часов вечера. А в пятницу и субботу до 21 часа.&nbsp;Парк работает без предварительной записи<br>

Режим работы: ежедневно без перерыва и выходных с 10 утра до 20 часов вечера. А в пятницу и субботу до 21 часа. Парк работает без предварительной записи

Самый большой наплыв посетителей&nbsp;— в выходные дни после 14:00. Так что, если вы любите уединение, то выбирайте другой день или время<br><br>

Самый большой наплыв посетителей — в выходные дни после 14:00. Так что, если вы любите уединение, то выбирайте другой день или время

Тариф в будние и выходные дни:

  • Канатный парк детского уровня (30 минут) — в будни 150 рублей / 250 рублей.
  • Канатный парк 2-го и 3-го уровня (30 минут) — в будни 250 рублей / 400 рублей.
  • Скалодром (15 минут) — в будни 150 рублей / в выходные 250 рублей.
Из минусов: в парк посетителей пускают только партиями, поэтому может так получиться, что вам придётся ждать

Из минусов: в парк посетителей пускают только партиями, поэтому может так получиться, что вам придётся ждать

На территории «Джуманджи парка» есть сетевой лабиринт, который спроектировал новосибирский конструктор Иван Волков.

Сетевой лабиринт состоит из трёх батутов, на которых дети могут прыгать и играть с мячами

Сетевой лабиринт состоит из трёх батутов, на которых дети могут прыгать и играть с мячами

Стоимость сетевого лабиринта NetLab (30 минут) — в будние 200 рублей / в выходные 300 рублей.

Также на территории парка есть скоростная вышка высотой в шестиэтажный дом ZipLine.

Перед спуском инструктор рассказывает, как использовать тормозную систему и надевает всё необходимое оборудование

Перед спуском инструктор рассказывает, как использовать тормозную систему и надевает всё необходимое оборудование

— Вся страховочная система американской фирмы. Когда посетитель подходит к спортивному сооружению, инструктор надевает на него страховочные обвязки, проводит первичный инструктаж, — рассказывает управляющая комплексом «Джуманджи парк».

Во время скоростного спуска с вышки ZipLine открывается живописный вид на Бугринский мост

Во время скоростного спуска с вышки ZipLine открывается живописный вид на Бугринский мост

Две трассы, протяженностью 206 метров c финишем под Бугринским мостом. Скорость развивается до 72 км/час. На спуск пускают детей и взрослых от 40 килограмм. Минимальный возраст ребёнка — 8 лет.

Вышка для скоростного спуска ZipLine (1 спуск) — в будние 300 рублей / в выходные 450 рублей.

ZipLine (1 спуск вдвоём) — в будни 500 рублей / в выходные 750 рублей.

Скоростной спуск длится 15 секунд, а спуститься можно парой по двум параллельным трассам

Скоростной спуск длится 15 секунд, а спуститься можно парой по двум параллельным трассам

Парк развлечений открыла компания «ОтАдоЯ» — фирма зарегистрирована в Москве и специализируется на оптовой торговле, производстве игр и игрушек и зрелищно-развлекательной деятельности. Единственным учредителем компании является Анна Евсеенко (по данным системы Контур.Фокус, ей также принадлежит новосибирское ООО «Игродвор»). Прошлый год «ОтАдоЯ» закрыла с чистой прибылью в 22 миллиона рублей.

В будущем появится свой парк и на острове в Оби. И не где-нибудь далеко, а в центральной части города — возле строящегося ЛДС и станции метро «Спортивная». К небольшому острову Отдыха, покрытому лесом, уже протянулась песчаная дамба, а на материковой части вот-вот начнут строить первую часть огромной парковой зоны, которая в перспективе дотянется до Бугринского моста.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК13
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Бугринская рощаНовосибирсксемейный отдыхскалодромэкстримспорт
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня.Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (32)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!