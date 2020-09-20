В Бугринской роще появился парк развлечений. Какие аттракционы там есть? Показываем в 10 кадрах

В Бугринской роще открылся парк развлечений
В начале сентября в Бугринской роще открылся «Джуманджи парк». Он состоит из четырёх спортивных объектов, в том числе скалодрома, канатной дороги и вышки для скоростного спуска с видом на Бугринский мост. Стоит ли идти в новый парк развлечений, что интересного там есть и сколько стоят аттракционы? Выяснила корреспондент НГС Алина Каур.
Запись прямого эфира из «Джуманджи парка» смотрите тут:
Новый парк находится в Бугринской роще по адресу: улица Саввы Кожевникова, 39. В качестве ориентира используйте дорогу к смотровой площадке, так вы точно не заблудитесь.
Территория парка небольшая. В нём есть только четыре игровых комплекса. Самый крупный объект — это многоуровневая канатная дорога. Первый уровень предназначен для маленьких детей. Второй и третий — для подростков и взрослых посетителей.
Главное преимущество нового спортивного парка развлечений — все объекты новые, территория парка ухожена, а средняя цена билета небольшая по сравнению с часовым пребыванием ребёнка на платной детской игровой площадке. Кафе на территории парка пока нет, но для посетителей работает небольшой магазин, в котором можно купить воду и еду для перекуса.
Тариф в будние и выходные дни:
- Канатный парк детского уровня (30 минут) — в будни 150 рублей / 250 рублей.
- Канатный парк 2-го и 3-го уровня (30 минут) — в будни 250 рублей / 400 рублей.
- Скалодром (15 минут) — в будни 150 рублей / в выходные 250 рублей.
На территории «Джуманджи парка» есть сетевой лабиринт, который спроектировал новосибирский конструктор Иван Волков.
Стоимость сетевого лабиринта NetLab (30 минут) — в будние 200 рублей / в выходные 300 рублей.
Также на территории парка есть скоростная вышка высотой в шестиэтажный дом ZipLine.
— Вся страховочная система американской фирмы. Когда посетитель подходит к спортивному сооружению, инструктор надевает на него страховочные обвязки, проводит первичный инструктаж, — рассказывает управляющая комплексом «Джуманджи парк».
Две трассы, протяженностью 206 метров c финишем под Бугринским мостом. Скорость развивается до 72 км/час. На спуск пускают детей и взрослых от 40 килограмм. Минимальный возраст ребёнка — 8 лет.
Вышка для скоростного спуска ZipLine (1 спуск) — в будние 300 рублей / в выходные 450 рублей.
ZipLine (1 спуск вдвоём) — в будни 500 рублей / в выходные 750 рублей.
Парк развлечений открыла компания «ОтАдоЯ» — фирма зарегистрирована в Москве и специализируется на оптовой торговле, производстве игр и игрушек и зрелищно-развлекательной деятельности. Единственным учредителем компании является Анна Евсеенко (по данным системы Контур.Фокус, ей также принадлежит новосибирское ООО «Игродвор»). Прошлый год «ОтАдоЯ» закрыла с чистой прибылью в 22 миллиона рублей.
В будущем появится свой парк и на острове в Оби. И не где-нибудь далеко, а в центральной части города — возле строящегося ЛДС и станции метро «Спортивная». К небольшому острову Отдыха, покрытому лесом, уже протянулась песчаная дамба, а на материковой части вот-вот начнут строить первую часть огромной парковой зоны, которая в перспективе дотянется до Бугринского моста.