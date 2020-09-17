В Новосибирской области зафиксировали подъем заболеваемости ОРВИ

В Новосибирской области зафиксировали рост заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.



— Мы видим скачок определенный, когда было холодно и не было ещё отопления, был небольшой подъем. Сейчас опять стабилизация. То есть, опять же, мы здесь напрямую зависим от погодных условий, в которых мы сейчас живем. Слава богу, в образовательных учреждениях дали отопление. По детскому здравоохранению вообще никаких отклонений нет, — объяснил Хальзов.

Ранее губернатор Андрей Травников призвал обращать пристальное внимание на все проявления простудных заболеваний, заявив, что к ОРВИ будут относиться как к потенциальному коронавирусу.

