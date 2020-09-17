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Тема дняСтранная пропажа 25-летнего новосибирца

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В Новосибирской области зафиксировали подъем заболеваемости ОРВИ

Сейчас ситуация стабилизировалась

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В Минздраве скачок связали с холодной погодой

В Минздраве скачок связали с холодной погодой

В Новосибирской области зафиксировали рост заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

— Мы видим скачок определенный, когда было холодно и не было ещё отопления, был небольшой подъем. Сейчас опять стабилизация. То есть, опять же, мы здесь напрямую зависим от погодных условий, в которых мы сейчас живем. Слава богу, в образовательных учреждениях дали отопление. По детскому здравоохранению вообще никаких отклонений нет, — объяснил Хальзов.

Ранее губернатор Андрей Травников призвал обращать пристальное внимание на все проявления простудных заболеваний, заявив, что к ОРВИ будут относиться как к потенциальному коронавирусу.

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медицинапростудаОРВИ
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