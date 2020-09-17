Константин Хальзов назвал абсолютно прозрачной статистику по смертности от COVID-19 в НСО

Статистика по смертности от коронавирусной инфекции в Новосибирской области «абсолютно прозрачна», заявил на встрече с журналистами министр здравоохранения региона Константин Хальзов.
У министра попросили прокомментировать заявление главы Росздравнадзора Аллы Самойловой про занижение смертности от коронавируса в различных ковидных стационарах, из-за того, что в причинах смерти указывают другие болезни.
— Если вы помните, я с первого дня говорил, что на территории Новосибирской области с первого случая фиксации смертельного исхода была создана комиссия. Раньше, когда была сложная ситуация, эта комиссия собиралась практически каждый день, сейчас раз в неделю. На комиссии каждый случай смерти пациентов в ковидных госпиталях разбирается. С учетом всех патологоанатомических исследований либо с учетом судмедэкспертиз. Обязательно присутствует главный патологоанатом области. Потом определяется, что явилось причиной смерти. Поэтому здесь у нас абсолютно прозрачно, — ответил Константин Хальзов.
Заявление Анна Самойлова сделала в начале сентября.
— Было поручение проанализировать все летальные исходы в ковидных стационарах. С чем мы столкнулись? Были стационары, где практически 100% летальных исходов шифровались как смерти от COVID-19, а были те, в которых практически ноль преподносился как смертность от COVID-19, а смертность переносилась на другие заболевания — сердечно-сосудистые, заболевания органов дыхания или что-то другое, — цитирует главу Росздрава «Медвестник».
Ранее Хальзов говорил, что статистика по смертности от коронавируса в Новосибирской области может запаздывать из-за требований федерального Роспотребнадзора.
Тем не менее, к коронавирусной статистике по смертности в регионе у многих были вопросы. Журналист НГС провела день возле окошка справочной службы вместе с сибиряками, чьи близкие несколько дней назад умерли в 11-й больнице. По номерам справок, которые выдают родственникам, мы предположили количество умерших от коронавируса и пневмонии за один месяц.