Власти демонтировали тоннели на пешеходных переходах Ипподромской — смотрим, как они выглядят сейчас

Специалист отметил, что из-за галерей наверху скапливался снег, а также они были плохо освещены:



— Среди негативных факторов, конечно, и низкая культура отдельных жителей — рисунки на стенах, объявления и санитарное состояние.

Оба пешеходных перехода были приняты на баланс УЗСПТС в конце 2019 года. Специалисты предприятия отремонтировали перила, добавили в пресс-центре. В следующем году планируется продолжить ремонт переходов.

В 2023 году в Новосибирске пройдет молодежный чемпионат мира по хоккею. К этой дате будут построены ледовая арена и сопутствующая ей транспортная инфраструктура: станция метро «Спортивная» и развязка на площади Лыщинского с надземным пешеходным мостом. Общественное мнение разошлось в оценке отдельных частей этого большого и ответственного проекта. По данным соцсетей и СМИ, проекты ледовой арены и станции метрополитена оцениваются в позитивном ключе, а надземный переход на площади Лыщинского вызывает у новосибирцев большое недоумение и негативные отзывы. Почему, рассказываем здесь.