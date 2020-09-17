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Тема дняСтранная пропажа 25-летнего новосибирца

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Власти демонтировали тоннели на пешеходных переходах Ипподромской — смотрим, как они выглядят сейчас

Тоннели устанавливали на переходах, чтобы на них размещать рекламу

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Железные конструкции убрали. Теперь переходы выглядят, как в 1998 году

Железные конструкции убрали. Теперь переходы выглядят, как в 1998 году

В Новосибирске в створах улиц Некрасова и Лермонтова через Ипподромскую магистраль с пешеходных переходов убрали железные тоннели, сообщили в пресс-службе мэрии.

— Эти мосты были построены и сданы в 1998 году и в таком виде просуществовали практически 15 лет, — цитирует пресс-центр мэрии Новосибирска заместителя начальника службы эксплуатации инженерных сооружений «УЗСПТС» Александра Чупака. — Позднее для размещения рекламных конструкций были обустроены защитные галереи. За период эксплуатации они показали свою несостоятельность, техническое решение оказалось неудачным.

Ремонт переходов планируется в следующем году

Ремонт переходов планируется в следующем году

Так выглядели пешеходные переходы раньше

Так выглядели пешеходные переходы раньше

Специалист отметил, что из-за галерей наверху скапливался снег, а также они были плохо освещены:

— Среди негативных факторов, конечно, и низкая культура отдельных жителей — рисунки на стенах, объявления и санитарное состояние.

Оба пешеходных перехода были приняты на баланс УЗСПТС в конце 2019 года. Специалисты предприятия отремонтировали перила, добавили в пресс-центре. В следующем году планируется продолжить ремонт переходов.

В 2023 году в Новосибирске пройдет молодежный чемпионат мира по хоккею. К этой дате будут построены ледовая арена и сопутствующая ей транспортная инфраструктура: станция метро «Спортивная» и развязка на площади Лыщинского с надземным пешеходным мостом. Общественное мнение разошлось в оценке отдельных частей этого большого и ответственного проекта. По данным соцсетей и СМИ, проекты ледовой арены и станции метрополитена оцениваются в позитивном ключе, а надземный переход на площади Лыщинского вызывает у новосибирцев большое недоумение и негативные отзывы. Почему, рассказываем здесь.

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ремонтИпподромская магистраль
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