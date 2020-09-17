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Тема дняСтранная пропажа 25-летнего новосибирца

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«Такого никогда не было»: за неделю 300 тысяч новосибирцев сделали прививку от гриппа

В министерстве здравоохранения отмечают небывалый спрос на вакцину

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Всего планируется привить 1 700 000 жителей региона&nbsp;

Всего планируется привить 1 700 000 жителей региона 

Около 300 тысяч жителей Новосибирской области сделали прививку от гриппа с начала прививочной кампании. Об этом сегодня на встрече с журналистами заявил министр здравоохранения Константин Хальзов.

— Продолжаем кампанию по вакцинации населения Новосибирской области. Все вы знаете, что мы получили и детскую, и взрослую вакцину. Очень активно идет вакцинация. Мы видим ажиотажный спрос на вакцинацию, у нас есть запросы от поликлиник и предприятий. На сегодняшний день мы привили практически 300 тысяч населения. Такого никогда не было, ожидаем, что будет исполнено полностью то государственное задание, которое стоит перед нами по вакцинации нашего населения — это 1 700 000 человек, 60% населения области, — сообщил Хальзов.

Прививочная кампания началась в Новосибирской области 8 сентября. В этот же день НГС провел прямой эфир с главным внештатным специалистом по иммунопрофилактике Новосибирской области Татьяной Ивлевой. Во время эфира эксперт отвечала на вопросы читателей НГС, которые пришли в редакцию перед встречей. Мы выделили самое главное и собрали главных 10 вопросов.

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