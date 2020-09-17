«Такого никогда не было»: за неделю 300 тысяч новосибирцев сделали прививку от гриппа

Около 300 тысяч жителей Новосибирской области сделали прививку от гриппа с начала прививочной кампании. Об этом сегодня на встрече с журналистами заявил министр здравоохранения Константин Хальзов.



— Продолжаем кампанию по вакцинации населения Новосибирской области. Все вы знаете, что мы получили и детскую, и взрослую вакцину. Очень активно идет вакцинация. Мы видим ажиотажный спрос на вакцинацию, у нас есть запросы от поликлиник и предприятий. На сегодняшний день мы привили практически 300 тысяч населения. Такого никогда не было, ожидаем, что будет исполнено полностью то государственное задание, которое стоит перед нами по вакцинации нашего населения — это 1 700 000 человек, 60% населения области, — сообщил Хальзов.