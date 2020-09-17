За информацию о подозреваемом в убийстве девочек в Рыбинске дадут 500 тысяч

Приметы преступника: на вид 40 лет, рост около 170–175 см, худощавого телосложения, волосы темные короткие. Был одет в бейсболку серого цвета, спортивную куртку с капюшоном красного цвета и вставкой черного цвета от середины груди. Спортивные брюки красного цвета, кроссовки черного цвета с тремя полосками белого цвета, подошва кроссовок белого цвета.

— Всех, кто обладает любой информацией о местонахождении этого человека, прошу оперативно откликнуться и помочь следствию. Сообщать по круглосуточному телефону доверия УМВД России по Ярославской области (4852) 73–10–50 , а также по телефону дежурной части УМВД (4852) 72–88–11 или по телефону: 102. Телефоны МУ МВД России «Рыбинское»: 21–00–11 , 242–532 , 242–640 , — добавил губернатор.

Двух сестер-школьниц нашли мертвыми в их квартире 15 сентября. Тела девочек были искромсаны. Позже выяснилось, что малышки были изнасилованы. По подозрению в убийстве сейчас ищут сожителя их матери. Мужчина до сих пор в бегах. Вся оперативная информация — в нашей хронике.