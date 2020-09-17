За информацию о подозреваемом в убийстве девочек в Рыбинске дадут 500 тысяч

За информацию об убийце девочек в Рыбинске дадут 500 тысяч рублей
Губернатор Ярославской области назначил вознаграждение за информацию о местоположении Виталия Молчанова, который изнасиловал и расчленил девочек-сестёр в Рыбинске.
— Вместе с коллегами из УМВД приняли решение выделить средства в размере
Приметы преступника: на вид 40 лет, рост около 170–175 см, худощавого телосложения, волосы темные короткие. Был одет в бейсболку серого цвета, спортивную куртку с капюшоном красного цвета и вставкой черного цвета от середины груди. Спортивные брюки красного цвета, кроссовки черного цвета с тремя полосками белого цвета, подошва кроссовок белого цвета.
— Всех, кто обладает любой информацией о местонахождении этого человека, прошу оперативно откликнуться и помочь следствию. Сообщать по круглосуточному телефону доверия УМВД России по Ярославской области
Двух сестер-школьниц нашли мертвыми в их квартире 15 сентября. Тела девочек были искромсаны. Позже выяснилось, что малышки были изнасилованы. По подозрению в убийстве сейчас ищут сожителя их матери. Мужчина до сих пор в бегах. Вся оперативная информация — в нашей хронике.
Вчера стали известны подробности о семье, где произошло убийство. Мама девочек развелась с мужем и уехала из Новосибирской области (здесь они жили в поселке Краснозерское) в Рыбинск к новому любимому. По нашим данным, женщина не знала о страшном прошлом нового сожителя.