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Тема дняСтранная пропажа 25-летнего новосибирца

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За информацию о подозреваемом в убийстве девочек в Рыбинске дадут 500 тысяч

Ярославский губернатор попросил помощи в поимке мужчины, который жестоко убил двух сестер

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Мужчину не могут найти с понедельника

Мужчину не могут найти с понедельника

За информацию об убийце девочек в Рыбинске дадут 500 тысяч рублей

Губернатор Ярославской области назначил вознаграждение за информацию о местоположении Виталия Молчанова, который изнасиловал и расчленил девочек-сестёр в Рыбинске.

— Вместе с коллегами из УМВД приняли решение выделить средства в размере 500 тысяч рублей за предоставление достоверной информации, которая приведет к задержанию Молчанова Виталия Алексеевича. Этот человек подозревается в совершении убийства двух несовершеннолетних девочек в городе Рыбинске. Это страшное преступление, мы обязаны найти и наказать виновных, — сказал губернатор Ярославской области.

СЮЖЕТ

Убийство девочек-сестер

Приметы преступника: на вид 40 лет, рост около 170–175 см, худощавого телосложения, волосы темные короткие. Был одет в бейсболку серого цвета, спортивную куртку с капюшоном красного цвета и вставкой черного цвета от середины груди. Спортивные брюки красного цвета, кроссовки черного цвета с тремя полосками белого цвета, подошва кроссовок белого цвета.

— Всех, кто обладает любой информацией о местонахождении этого человека, прошу оперативно откликнуться и помочь следствию. Сообщать по круглосуточному телефону доверия УМВД России по Ярославской области (4852) 73–10–50, а также по телефону дежурной части УМВД (4852) 72–88–11 или по телефону: 102. Телефоны МУ МВД России «Рыбинское»: 21–00–11, 242–532, 242–640, — добавил губернатор.

Двух сестер-школьниц нашли мертвыми в их квартире 15 сентября. Тела девочек были искромсаны. Позже выяснилось, что малышки были изнасилованы. По подозрению в убийстве сейчас ищут сожителя их матери. Мужчина до сих пор в бегах. Вся оперативная информация — в нашей хронике.

Вчера стали известны подробности о семье, где произошло убийство. Мама девочек развелась с мужем и уехала из Новосибирской области (здесь они жили в поселке Краснозерское) в Рыбинск к новому любимому. По нашим данным, женщина не знала о страшном прошлом нового сожителя.

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РыбинскЯрославская областьизнасилованиеубийство детейденежное вознаграждение
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