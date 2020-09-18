Синоптики снова ждут аномальное тепло в Новосибирской области — рассказываем, когда будет +21 градус

Новосибирцев ждёт потепление в сентябре
Гидрометцентр России заявил, что север Сибири ждёт температура выше климатической нормы. НГС уточнил у новосибирского Гидрометцентра, достанется ли часть тепла Новосибирской области, расположенной на западе Сибири.
— Очень высокая температура, на 8–10 градусов выше климатической нормы, прогнозируется на севере Сибирского и Дальневосточного федеральных округов в ближайшие дни. Температура ожидается от 12 до 14 градусов днем. Для нас это кажется не очень теплой погодой, но для местных жителей — более чем. Это очень высокая температура, — сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Новосибирские синоптики рассказали, что и в НСО снова вернутся высокие температуры, но после похолодания.
— У нас волна холода намечалась на 17 и 18 сентября. Ожидалось, что в этих числах температура воздуха опустится до +3...+8 градусов ночью. А днём до +10...+15 градусов. Но потом у нас установится область повышенного атмосферного давления, и температуры к 20 сентября повысятся до +16...+21 градуса. Есть основания думать, что потепление продлится и до 21 сентября, — рассказал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.
Ренад Ягудин также уточнил, что в начале третьей декады сентября ещё будет теплая погода.
—Температура будет на 2–4 градуса выше нормы. Мы сейчас не видим устойчивого понижения температуры, чтобы непременно встал остро вопрос о начале отопительного сезона, как такового холода мы не видим. Ещё не одна будет волна тепла. В начале октября мы также ждём повышение температур, — отметил Ренад Ягудин.
Мы изучили прогноз погодных сайтов и узнали, каким будет октябрь — прочитайте, когда в Новосибирске пойдёт первый снег, а когда будет до +20 градусов.