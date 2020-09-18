Синоптики снова ждут аномальное тепло в Новосибирской области — рассказываем, когда будет +21 градус

Новосибирские синоптики рассказали, что и в НСО снова вернутся высокие температуры, но после похолодания.

— У нас волна холода намечалась на 17 и 18 сентября. Ожидалось, что в этих числах температура воздуха опустится до +3...+8 градусов ночью. А днём до +10...+15 градусов. Но потом у нас установится область повышенного атмосферного давления, и температуры к 20 сентября повысятся до +16...+21 градуса. Есть основания думать, что потепление продлится и до 21 сентября, — рассказал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

Ренад Ягудин также уточнил, что в начале третьей декады сентября ещё будет теплая погода.

—Температура будет на 2–4 градуса выше нормы. Мы сейчас не видим устойчивого понижения температуры, чтобы непременно встал остро вопрос о начале отопительного сезона, как такового холода мы не видим. Ещё не одна будет волна тепла. В начале октября мы также ждём повышение температур, — отметил Ренад Ягудин.

Мы изучили прогноз погодных сайтов и узнали, каким будет октябрь — прочитайте, когда в Новосибирске пойдёт первый снег, а когда будет до +20 градусов.