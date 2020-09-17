Свинокомплекс «Кудряшовский» в ноябре запустит третью очередь и станет производить на 43% больше мяса

Сейчас, по данным, опубликованным на сайте компании, в год свинокомплекс производит 51,5 тысячи тонн мяса, а после введения третьей линии станет производить на 43% больше.

Рассказал министр и о цехе по переработке биологических отходов, который планировала построить компания. Проект будет реализован уже после введения третьей линии.

— Он и сейчас есть, но с учетом дополнительного увеличения мощностей мясопереработки на Кудряшовском мясокомбинате там в настоящее время произошла смена собственника данной организации. И была пересмотрена концепция строительства этого завода. И, конечно, он будет стоить не 200 миллионов рублей, как было первоначально, а немного меньше. При этом будут применяться менее затратные технологии и оборудование. К этому проекту только приступают. В любом случае он будет реализован, — объяснил министр.

В течение этого лета новосибирцы несколько раз жаловались на ужасную вонь, которую чувствуют почти во всех районах города. Предполагается, что запах исходит от Кудряшовского свинокомплекса (об этом говорил мэр Анатолий Локоть). Журналист НГС поговорила с самим предприятием, экспертами и мэрией, и они рассказали, отчего может появляться такая вонь, как можно с ней бороться, что уже делают для того, чтобы новосибирцы дышали свежим воздухом, и сколько это стоит.